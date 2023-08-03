В Бурятии стартовал конкурс «Покажи Байкал»

От участников ждут видеоролики, снятые в Забайкальском нацпарке, Баргузинском заповеднике или Фролихинском заказнике



В Бурятии стартовал конкурс «Покажи Байкал». Мероприятие приурочено ко Дню Байкала, отмечаемого ежегодно каждое второе воскресенье сентября. В 2023 году День Байкала выпадает на 10 сентября.



В конкурсе могут принять участие все желающие без возрастных ограничений. Работы принимаются с 1 по 31 августа.



Чтобы стать участником, необходимо выложить свой видеоролик, в котором могут быть использованы только видео и фото автора - участника конкурса, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Также надо отметить активной ссылкой аккаунт ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и поставить хештег #ПокажиБайкал.



Участники сами выбирают жанр и формат ролика. Тематика работы должна быть связана с Байкалом, путешествиями по территориям, подведомственным «Заповедному Подлеморью», знакомству с заповедными местами, охраной природы и экологическим туризмом.



Подведение итогов состоится 10 сентября. Победителей конкурса наградят памятными призами, говорится в положении.



Возрастное ограничение: 0+.

