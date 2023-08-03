От участников ждут видеоролики, снятые в Забайкальском нацпарке, Баргузинском заповеднике или Фролихинском заказнике
В Бурятии стартовал конкурс «Покажи Байкал». Мероприятие приурочено ко Дню Байкала, отмечаемого ежегодно каждое второе воскресенье сентября. В 2023 году День Байкала выпадает на 10 сентября.
В конкурсе могут принять участие все желающие без возрастных ограничений. Работы принимаются с 1 по 31 августа.
Чтобы стать участником, необходимо выложить свой видеоролик, в котором могут быть использованы только видео и фото автора - участника конкурса, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Также надо отметить активной ссылкой аккаунт ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и поставить хештег #ПокажиБайкал.
Участники сами выбирают жанр и формат ролика. Тематика работы должна быть связана с Байкалом, путешествиями по территориям, подведомственным «Заповедному Подлеморью», знакомству с заповедными местами, охраной природы и экологическим туризмом.
Подведение итогов состоится 10 сентября. Победителей конкурса наградят памятными призами, говорится в положении.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии стартовал конкурс «Покажи Байкал»
Общество, Фото:
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