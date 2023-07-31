Как рассчитываются начисления за тепло по показаниям ОДПУ?

Раз в год ТГК-14 производит корректировку
Улан-удэнцы часто интересуются тем, как рассчитываются начисления жителям многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учёта (ОДПУ). В связи с этим, «Теплоэнергосбыт Бурятии», филиал ПАО «ТГК-14», разъяснил данный вопрос.
Начисления и корректировки производятся согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.
ОДПУ фиксирует тепловую энергию, поступающую в многоквартирный дом. В соответствии с его показаниями за предыдущий год работы, например, с июня 2021 года по май 2022 года, определяется сумма начислений, которую нужно оплатить с июня 2022 года по май 2023 года. 1/12 этой суммы ежемесячно начисляется жильцам дома, с учетом площади их помещений.
Расчётный период зависит от того, в каком месяце в доме был установлен ОДПУ.
Раз в год ТГК-14 производит корректировку по показаниям ОДПУ. Теплоэнергетики подсчитывают разницу между суммой начислений, ранее представленной к оплате и фактически потребленной за год тепловой энергией. Данная разница и предъявляется в квитанциях как ежегодная корректировка.
Например, с июня 2021 года по май 2022 года многоквартирный дом потребил 777,16 Гкал тепловой энергии. Исходя из этого объема, в период с июня 2022 года по май 2023 года начисления по нему составили 1 млн. 794 тыс. рублей. Однако данные ОДПУ показали, что по факту за второй период дом потребил 789,52 Гкал, что в денежном выражении составило 1 млн. 860 тыс. рублей.
Таким образом, по данному многоквартирному дому было произведено доначисление в размере 66 тыс. рублей.
При этом надо помнить, что корректировка может быть как сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, в зависимости от затраченного домом объёма тепловой энергии.
Если остались вопросы по расчёту начислений, можно обратиться в call-центр ТГК-14 по номерам 27-82-01 и 27-82-02, либо в абонентский пункт на проспекте 50-летия Октября, 26 Б.
Как рассчитываются начисления за тепло по показаниям ОДПУ?
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