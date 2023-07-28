На Ольхоне стартовал финал всероссийского кинофестиваля

На Байкале наградят лауреатов фестиваля «От чистого истока»
По традиции раз в два года авторы и режиссёры любительского кино встречаются в Иркутской области. В этом году их принимает остров Ольхон. С 28 по 31 июля здесь подводят итоги всероссийского фестиваля визуального творчества «От чистого истока» (12+). В 2023 году он проходит в 13-й раз.
Из 100 работ, поступивших на конкурс, жюри выделило 20 лучших фильмов об истории, культуре и традициях народов России. Именно они вошли в фестивальную киноафишу.
- «От чистого истока» — это не только кинофестиваль, но и большая творческая кинолаборатория с насыщенной образовательной программой. На 29 июля запланированы мастер-классы и лекции членов жюри и экспертов в области киноискусства, - сообщает Иркутский областной дом народного творчества.
Кульминацией станет церемония награждения лауреатов 2023 года. Со списком дипломантов можно познакомиться на сайте ИОДНТ.
Возрастное ограничение: 12+.
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