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Шаманы из Бурятии рассказали, как монгол-бурханы портят жизнь людям

Шаманы из Бурятии рассказали, как монгол-бурханы портят жизнь людям
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Считается, что оставшись без хозяев, духи местности могут вредить им и требовать жертвоприношений 

В местной религиозной организации шаманов (МРОШ) «Тэнгэри» рассказали об обряде «монгол эдеэлхэ» – «кормление монгола». Он распространён в соседней Иркутской области.

- Баяндаевские буряты, как и жители Ольхонского и Эхирит-Булагатского районов, почитают духов монголов, которые ранее населяли эти территории, – пояснили в «Тэнэгри». – В памяти местных сохранились кое-какие обрывки информации о них, и поэтому они создали культ монголов, которых также называют «эльбурхан». Считается, что у каждой семьи свой монгол. Он оберегает своих хозяев, их детей и скот.
 
«Монгола» «кормят» два раза в год – осенью, перед зимовкой, и весной, перед выпуском скота на пастбище.
 
- Иногда к духу обращались в случае особой необходимости, по указанию шамана – при пропаже скота, болезнях. Сыновья обязаны были почитать монгол-бурхана своего отца, которого «кормили прежде» всех других духов, – подчеркнули в МРОШ. – Монгол-бурхан жёстко привязан к занимаемой им территории. В определённых случаях такая зависимость духа от определённого места может осложнить жизнь людей.
 
Речь, к примеру, о случаях, когда семье по каким-то причинам приходится переезжать в другое место.

- Поменяв место жительства, люди продолжают почитать духов, оставшихся в старой усадьбе, поскольку верят, что перебраться вслед за хозяевами монгол-бурхан не может – он остаётся в пределах своей местности. Оставшись без хозяев, дух может причинять вред живущим по соседству людям и требовать жертвоприношений, – отметили шаманы. 
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