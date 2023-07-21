В Улан-Удэ открыли книжную выставку о легенде бурятского балета Юрии Муруеве

Выставка работает в Национальной библиотеке до 31 июля



В Национальной библиотеке Бурятии с 20 июля работает книжная выставка «Легенда бурятского балета». Она посвящена 75-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Юрия Муруева.



Выставку можно посетить с 20 по 31 июля в зале литературы по культуре и искусству Национальной библиотеки. Там представлены книги, статьи, буклеты и другие материалы о творчестве Юрия Муруева.



Юрий Фролович Муруев родился 28 июля 1948 года в селе Иволга Бурятской АССР. Был одним из первых выпускников Бурятского республиканского хореографического училища 1967 года. После окончания училища прошёл стажировку в Ленинградском академическом хореографическом училище имени Вагановой. В мае 1968 года был зачислен в балетную труппу Бурятского государственного театра оперы и балета.



За годы своей карьеры Юрий Муруев успешно исполнил множество ролей в различных балетах и получил признание как прекрасный исполнитель классического репертуара. Артист также принимал участие во многих фестивалях и гастролировал по разным странам, пропагандируя искусство родной Бурятии. За свои таланты и заслуги Юрий Муруев был удостоен звания народного артиста Бурятской АССР, заслуженного артиста РСФСР и народного артиста РСФСР.



- Юрий Муруев - настоящая легенда бурятского балета и гордость Бурятии. Он внёс огромный вклад в развитие и продвижение профессионального искусства и хореографии не только в Бурятии, но и далеко за её пределами. Мастерство Юрия Фроловича и его преданность балету вдохновляют и восхищают, - подчеркнула министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Сегодня Юрий Муруев продолжает обучать искусству балета молодых талантливых артистов, будучи доцентом ВСГАКИ и преподавателем Бурятского хореографического колледжа.





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