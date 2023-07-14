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В Забайкалье пройдёт туристический фестиваль «Арахлей»

В Забайкалье пройдёт туристический фестиваль «Арахлей»
Общество,  Фото:pixabay.com
На нём собираются сформировать концепцию экотуризма в крае

В Забайкальском крае 22 и 23 июля состоится первый туристический эко-фестиваль «Арахлей». Он объединит представителей государственной власти, предпринимателей, туроператоров, мастеров народных промыслов, спортсменов и волонтёров.

- Среди участников - федеральные эксперты по туризму, научное сообщество, представили бизнеса и общественники, представители нацпарков и природных заповедников. На этом первом мероприятии мы хотим сформировать концепцию экотуризма в Забайкальском крае, повысить туристическую привлекательность региона, - рассказала начальник отдела туризма министерства экономического развития Забайкалья Татьяна Воронина.

На фестивале будет много разных локаций, разнообразных тематических площадок. В том числе и арт-площадка. Гости будут разрисовывать специальными красками эко-шопперы. А также организаторы обещают оборудовать велодорожки, приготовить детские игровые площадки, организовать катание на лошадях. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития края.

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Забайкальский край туризм фестиваль

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