На нём собираются сформировать концепцию экотуризма в крае
В Забайкальском крае 22 и 23 июля состоится первый туристический эко-фестиваль «Арахлей». Он объединит представителей государственной власти, предпринимателей, туроператоров, мастеров народных промыслов, спортсменов и волонтёров.
- Среди участников - федеральные эксперты по туризму, научное сообщество, представили бизнеса и общественники, представители нацпарков и природных заповедников. На этом первом мероприятии мы хотим сформировать концепцию экотуризма в Забайкальском крае, повысить туристическую привлекательность региона, - рассказала начальник отдела туризма министерства экономического развития Забайкалья Татьяна Воронина.
На фестивале будет много разных локаций, разнообразных тематических площадок. В том числе и арт-площадка. Гости будут разрисовывать специальными красками эко-шопперы. А также организаторы обещают оборудовать велодорожки, приготовить детские игровые площадки, организовать катание на лошадях. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития края.
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В Забайкалье пройдёт туристический фестиваль «Арахлей»
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