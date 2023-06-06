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В Улан-Удэ Пушкина отмыли от грязи

Общество, 
Работы провели в честь Дня русского языка

В Улан-Удэ привели в порядок сквер имени Пушкина. Сквер и прилегающую к нему территорию очистили от мусора и грязи в преддверии Дня русского языка, который отмечается 6 июня.

Также помыли памятник поэту в сквере, с него удалили пыльный налёт и другие загрязнения, сообщили в комбинате по благоустройству.

Уборщик территорий Алексей Галиновский каждый день очищает этот сквер. В среднем за день он собирает по 8-10 столитровых мешков мусора с территории.

- Летом мусора больше. Бутылки, семечки и прочее. Становится тепло, людей на улицах становится много. Хотелось бы, чтобы жители ценили наш труд и не мусорили на улицах, - поделился Алексей.



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