Работы провели в честь Дня русского языка
В Улан-Удэ привели в порядок сквер имени Пушкина. Сквер и прилегающую к нему территорию очистили от мусора и грязи в преддверии Дня русского языка, который отмечается 6 июня.
Также помыли памятник поэту в сквере, с него удалили пыльный налёт и другие загрязнения, сообщили в комбинате по благоустройству.
Уборщик территорий Алексей Галиновский каждый день очищает этот сквер. В среднем за день он собирает по 8-10 столитровых мешков мусора с территории.
- Летом мусора больше. Бутылки, семечки и прочее. Становится тепло, людей на улицах становится много. Хотелось бы, чтобы жители ценили наш труд и не мусорили на улицах, - поделился Алексей.
В Улан-Удэ Пушкина отмыли от грязи
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работы провели в честь Дня русского языка
За порядком проведения экзаменов следили общественные наблюдатели
Оксана Бухольцева проработала в лицее в Донецке девять месяцев
Местные жители решили, что это изощрённая женская месть
В порче школьного имущества обвинили младшеклассников
Её прогнозируют в двух районах республики
Его пообещали достроить к концу года
В колонии стартовала посевная кампания
Диетологи рекомендуют заменить десерты ягодами
Саженцы уже передали в «Малышок»
Они продемонстрируют умения скоростной стрижки баранов
В Иркутскую область приедут фольклорные коллективы и исполнители
В республике временами грозы
Общество, 05.06.2023
Будут представлены практически все бурятские народные игры и национальные виды спорта
Общество, 05.06.2023
«Ничего необычного», - шутят горожане