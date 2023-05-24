Директора школы оштрафовали
В Бичурском районе Бурятии с тремя работниками школы легализовали трудовые отношения только после вмешательства прокуратуры.
- Установлено, что с ноября 2022 года три работника фактически осуществляют трудовую деятельность в образовательном учреждении. Трудовые договоры в письменной форме по истечении трёх рабочих дней со дня допущения их к работе не заключены, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Директор школы получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранили.
Директора привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора», его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
В Бурятии с сотрудниками школы не спешили оформлять трудовые договоры
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