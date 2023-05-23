Впервые это произошло 21 год назад
На территории Иволгинского дацана – центра Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) – расцвела сакура. Фото с ней опубликовали на официальной странице храма во «ВКонтакте».
Саженцы этого деревца высадили 22 года назад – в 2001-ом – в юго-западной части территории дацана, рядом с Жуд дуганом. Для них создали все необходимые условия и построили теплицу. В 2002-ом на сакуре впервые появились цветы.
Буддийские священнослужители сочли это символичным, ведь именно в тот год нынешний глава Сангхи Хамбо лама Дамба Аюшеев вместе с группой лам подняли саркофаг с нетленным телом Хамбо ламы XII Даши-Доржо Итигэлова. Комиссия судмедэкспертов сделала осмотр и составила заключение, в котором говорилось, что никакая бальзамация и консервация тела не производилась. Десятки лет – с 1927 года – оно оставалось нетленным.
В следующий раз дерево зацвело только в апреле 2014-го – после 12-летнего перерыва. Двенадцать лет – это цикл восточного календаря.
- Молодые деревца стали вестником грядущих перемен как в истории Иволгинского дацана, так и традиционного буддизма России в целом. Они подарили надежду на всё то лучшее, чего мы ждали, создавая неустанными усилиями необходимые причины, переживая, сопереживая и твёрдо идя к своей цели, – заявили тогда в БТСР.
Буддисты увидели в цветении сакуры хорошее предзнаменование.
- В 2014 году, явив свои нежные лепестки всего лишь во второй раз 12 лет, она вновь говорит нам об ожидании и скором начале больших и важных событий, которые станут новой точкой отсчёта, роста и поведут за собой следующие 12 лет, – рассказывали в Сангхе.
В главном буддийском храме Бурятии расцвела сакура
Общество, Фото:
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