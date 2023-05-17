«Ночь музеев» пройдёт в Улан-Удэ и Новоселенгинске

Для посетителей подготовили развлекательно-образовательные программы



В эту субботу, 20 мая, состоится всероссийская акция «Ночь музеев». К акции присоединится музей истории города Улан-Удэ. Для посетителей он готовит лекции, игры, мастер-классы и концертную программу.



Мероприятие (возрастное ограничение: 6+) начнётся в 15:00. Состоятся лекции о новых проектах в городе и о современном дизайне, мастер-классы для детей и взрослых. Также покажут выставку портретов известных деятелей города, выполненных бурятскими художниками А.Н. Сахаровской и Д.Д. Гармаевым, и выставку «Нити»: мысли и истории, которые оказали сильную поддержку людям. Кроме этого, будут проведены ярмарка мастеров Улан-Удэ, интеллектуальная игра «События с 1991 года» и концерт на улице Ленина. Вход на мероприятие свободный, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Также к «Ночи музеев» присоединится и Новоселенгинский музей декабристов. 19 мая акция (возрастное ограничение: 0+) пройдёт в особняке купца Дмитрия Старцева в посёлке Новоселенгинск. Посетителям мероприятия проведут экскурсию по мини-выставке «Художник Поспелов В.Г. в истории Новоселенгинска» и экскурсию-эстафету, в ходе которой участники пройдут через шесть «станций», остановка на каждой подразумевает историю об уникальном экспонате. Также будут викторина, посвящённая столетию Бурятии и Селенгинского района», фотовыставка о Новоселенгинске, показ предметов быта советского периода и песенный флешмоб.



