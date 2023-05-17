Победителями стали команды «Поколение» и «СШОР №2»
В минувшие выходные в Улан-Удэ прошёл лично-командный «Кубок Бурятии» по настольному теннису. Соревнования проводились в физкультурно-спортивном комплексе.
По информации паблика «Настольный теннис Бурятии», по итогам кубка места распределились следующим образом.
Мужчины
Первое место - команда «Поколение» в составе: Елизаров Евгений, Пушкарский Михаил, Дурхисанов Илья.
Второе место - команда «Сильвер Болл» в составе: Тулонов Арсалан, Бальжинов Баир, Цыбикжапов Дугар.
Третье место - команда «Урагшаа» в составе: Лхасаранов Шойнхор, Будаев Анатолий, Андреев Буянто.
Женщины
Первое место - команда «СШОР №2» в составе: Сулаева Виктория, Гомжапова Сабина, Бадашкеева Ирина.
Второе место - команда «РСШОР» в составе: Доржиева Анита, Буянова Анастасия, Карпова Снежана.
Третье место - команда «СШОР №2 - 2» в составе: Гармаева Дарису, Будаин Таисия, Дондукова Донира.
Личное первенство, мужчины
Первое место - Елизаров Евгений
Второе место - Лхасаранов Шойнхор
Третье место - Антонов Максим
Личное первенство, женщины
Первое место - Доржиева Анита
Второе место - Буянова Анастасия
Третье место - Гармаева Дарису
Разыгран кубок Бурятии по настольному теннису
Общество, Фото:
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