Разыгран кубок Бурятии по настольному теннису

Общество, Фото: паблик «Настольный теннис Бурятии»

Победителями стали команды «Поколение» и «СШОР №2»



В минувшие выходные в Улан-Удэ прошёл лично-командный «Кубок Бурятии» по настольному теннису. Соревнования проводились в физкультурно-спортивном комплексе.



По информации паблика «Настольный теннис Бурятии», по итогам кубка места распределились следующим образом.



Мужчины

Первое место - команда «Поколение» в составе: Елизаров Евгений, Пушкарский Михаил, Дурхисанов Илья.

Второе место - команда «Сильвер Болл» в составе: Тулонов Арсалан, Бальжинов Баир, Цыбикжапов Дугар.

Третье место - команда «Урагшаа» в составе: Лхасаранов Шойнхор, Будаев Анатолий, Андреев Буянто.



Женщины

Первое место - команда «СШОР №2» в составе: Сулаева Виктория, Гомжапова Сабина, Бадашкеева Ирина.

Второе место - команда «РСШОР» в составе: Доржиева Анита, Буянова Анастасия, Карпова Снежана.

Третье место - команда «СШОР №2 - 2» в составе: Гармаева Дарису, Будаин Таисия, Дондукова Донира.



Личное первенство, мужчины

Первое место - Елизаров Евгений

Второе место - Лхасаранов Шойнхор

Третье место - Антонов Максим



Личное первенство, женщины

Первое место - Доржиева Анита

Второе место - Буянова Анастасия

Третье место - Гармаева Дарису

