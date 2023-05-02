Лучшим борцом турнира на призы главы Бурятии стал Алдар Бальжинимаев

В Улан-Удэ подвели окончательные итоги 25-го международного турнира по вольной борьбе «Baikal Open-2023» на призы главы Бурятии. Соревнования проходили с 29 по 30 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе.
На ковёр вышли 228 борцов из 14 стран мира — России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Македонии, Марокко, Молдавии, Монголии, Таджикистана Турции, Южной Кореи. Медали были разыграны в десяти весовых категориях.
Сборная Бурятии завоевала четыре медали – два золота и две бронзы. Лучшими стали Алдар Бальжинимаев и Булат Батоев. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Илья Жибалов и Даша Шарастепанов.
- Команда у нас в основном молодая, выступили неплохо, но могли лучше. В целом, я доволен нашими результатами. Впечатления от турнира остались яркими. Все говорят, что он отлично прошёл. По организации прошло так, как мы планировали, всё хорошо, - поделился с «Байкал-Daily» вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии Жамсо Лхамажапов.
Больше всех медалей забрали борцы из Республики Беларусь, приехавшие сильнейшим основным составом. Они завоевали 10 медалей – две золотых, три серебряных и пять бронзовых. Стоит отметить, что иностранная сборная выбрала бурятский турнир как альтернативу чемпионату Европы, куда их не допустили.
Лучшим борцом турнира был признан бурятский спортсмен Алдар Бальжинимаев. В финальном поединке в весовой категории до 61 кг он одержал победу над борцом из Монголии Тувшинтулгой Туменбилегом. Денежный приз ему вручил президент федерации спортивной борьбы республики Чимит Бальжинимаев.
Также на турнире наградили борцов по специальным номинациям, которые учредил спонсор – группа компаний «Титан». Лучшим иностранным борцом стал Денис Хроменков, представляющий Беларусь. А приз зрительских симпатий достался Константину Капрынову из Якутии.
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурад Гацалов от лица Федерации спортивной борьбы России вручил благодарность генеральному партнёру Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП) в лице директора Александра Воронкова за большой вклад в организацию и проведение 25-го юбилейного турнира Baikal Open.
Фоторепортаж с финальных поединков и церемонии награждения можно посмотреть по ссылке.
57 кг
1. Начын Монгуш (Тыва)
2. Амир Чамзын (Тыва)
3. Арыйян Тютрин (Беларусь)
3. Димчик Батомункуев (Беларусь)
61 кг
1. Алдар Бальжинимаев (Бурятия)
2. Тувшинтулга Туменбилег (Монголия)
3. Бекболот Мирзаназар Уллу (Кыргызстан)
3. Кежик Монгуш (Тыва)
65 кг
1. Булат Батоев (Бурятия)
2. Ибрагим Ибрагимов (Дагестан)
3. Ньургун Скрябин (Беларусь)
3. Даша Шарастепанов (Бурятия)
70 кг
1. Константин Капрынов (Якутия)
2. Кирилл Корнеев (Кемерово)
3. Сайын Казырык (Тыва)
3. Виталий Есин (Пермь)
74 кг
1. Азамат Нуриков (Беларусь)
2. Батбайяр Батсух (Монголия)
3. Алдан Аввакумов (Якутия)
3. Сулдхуу Олонбайяр (Монголия)
79 кг
1. Арсен Балаян (Калининград)
2. Андрей Карпач (Беларусь)
3. Роман Николаев (Якутия)
3. Никита Сучков (Красноярск)
86 кг
1. Дмитрий Зайнидинов (Красноярск)
2. Бат-Эрдине Бямбасурен (Монголия)
3. Расул Тихаев (Беларусь)
3. Тимур Котаев (Красноярск)
92 кг
1. Оргилох Дагвадорж (Монголия)
2. Иван Кириллов (Кемерово)
3. Константин Пшеничников (Кемерово)
3. Юрий Иванов (Иркутск)
97 кг
1. Никита Акулинчев (Красноярск)
2. Владислав Козлов (Беларусь)
3. Илья Жибалов (Бурятия)
3. Александр Гуштын (Беларусь)
125 кг
1. Денис Хроменков (Беларусь)
2. Виталий Песняк (Беларусь)
3. Знаур Коциев (Алания)
3. Давид Дзугаев (Алания)