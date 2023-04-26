Чемпиона Европы по самбо качали на руках в аэропорту Улан-Удэ

Сегодня утром в Бурятию вернулся новоиспеченный чемпион Европы по боевому самбо Алдар Намсараев.
Как сообщили в минспорта Бурятии, в аэропорту «Байкал» чемпиона встретили друзья, родственники, спортивная общественность. Алдару устроили торжественную встречу и даже качали на руках.
- Ехал на этот чемпионат только с одной целью - победить. И мне это удалось, - сказал Алдар.
Также он добавил, что, несмотря на расстояние, он чувствовал поддержку своих земляков.
- Самбо в Бурятии имеет богатую историю достижений на международных стартах. Участие наших спортсменов на таких соревнованиях - особо знаковое событие. Уверен, победа Алдара на чемпионате Европы даст новый толчок для развития самбо и привлечения ребят в наши залы, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.
Чемпионат Европы по самбо проходил в Израиле с 18 по 24 апреля. Бурятский самбист завоевал награду высшего достоинства в весовой категории до 58 кг.