Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами Восточного экономического форума

Добровольцам предоставляется жильё, униформа и питание



Жители Бурятии могут принять участие в VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке с 10 по 13 сентября в качестве волонтёров. Добровольцем может стать любой человек старше 16 лет.



- Волонтёрам предстоит работать администраторами в залах деловой программы, в зонах выставки, на информационных стойках, заниматься координацией транспорта и контролировать доступ участников в зоны проведения форума. Добровольцам предоставляется жильё, униформа и питание, транспортные расходы волонтёр берёт на себя, - сообщили в министерстве экономики Бурятии.



Желающие стать добровольцами должны до 23 мая зарегистрироваться по ссылке reg.congress.ru и установить отметку в поле «ВЭФ 2023, Владивосток, 10-13.09.2023» в личном кабинете во вкладке «Работа».



Возрастное ограничение 16+



Справка:



Восточный экономический форум – это международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества. На ней представлен весь экономический потенциал российского Дальнего Востока. Проходит во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.



