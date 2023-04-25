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Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами Восточного экономического форума

Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами Восточного экономического форума
Общество, 
Добровольцам предоставляется жильё, униформа и питание

Жители Бурятии могут принять участие в VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке с 10 по 13 сентября в качестве волонтёров. Добровольцем может стать любой человек старше 16 лет.

- Волонтёрам предстоит работать администраторами в залах деловой программы, в зонах выставки, на информационных стойках, заниматься координацией транспорта и контролировать доступ участников в зоны проведения форума. Добровольцам предоставляется жильё, униформа и питание, транспортные расходы волонтёр берёт на себя, - сообщили в министерстве экономики Бурятии.

Желающие стать добровольцами должны до 23 мая зарегистрироваться по ссылке reg.congress.ru и установить отметку в поле «ВЭФ 2023, Владивосток, 10-13.09.2023» в личном кабинете во вкладке «Работа».

Возрастное ограничение 16+

Справка:

Восточный экономический форум – это международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества. На ней представлен весь экономический потенциал российского Дальнего Востока. Проходит во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

форум волонтеры

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