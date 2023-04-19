В Бурятии подвели итоги акции «Чистый лёд Байкала»

За три месяца акции было собрано 100 мешков мусора



ФГБУ «Заповедное Подлеморье» подвело итоги ежегодной экологической акции «Чистый лёд Байкала», которая проводилась в Забайкальском национальном парке в Бурятии. Акция стартовала 13 февраля и длилась до 17 апреля.



Участие в ней могут принять любой посетитель. Для этого, находясь на территории нацпарка, необходимо было собрать свой или встреченный на пути мусор, а при выезде сдать его дежурному государственному инспектору в обмен на памятный подарок.



В 2023 году по итогам акции «Чистый лёд Байкала» было собрано и вывезено более 100 мешков с мусором. Наиболее ответственные посетители сдавали мусор раздельно и получали за это футболки с логотипом акции. Участниками стали гости из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Ростовской области, Республики Беларусь и Германии.



