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В Бурятии подвели итоги акции «Чистый лёд Байкала»

В Бурятии подвели итоги акции «Чистый лёд Байкала»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За три месяца акции было собрано 100 мешков мусора

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» подвело итоги ежегодной экологической акции «Чистый лёд Байкала», которая проводилась в Забайкальском национальном парке в Бурятии. Акция стартовала 13 февраля и длилась до 17 апреля.

Участие в ней могут принять любой посетитель. Для этого, находясь на территории нацпарка, необходимо было собрать свой или встреченный на пути мусор, а при выезде сдать его дежурному государственному инспектору в обмен на памятный подарок.

В 2023 году по итогам акции «Чистый лёд Байкала» было собрано и вывезено более 100 мешков с мусором. Наиболее ответственные посетители сдавали мусор раздельно и получали за это футболки с логотипом акции. Участниками стали гости из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Ростовской области, Республики Беларусь и Германии.

акция экология

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