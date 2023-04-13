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Весенний снег создаёт проблемы для животных Прибайкальского нацпарка

Весенний снег создаёт проблемы для животных Прибайкальского нацпарка
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"
Полинявшие зайцы становятся заметными для хищников, а косули жмутся к человеческому жилью

В Иркутской области на днях выпал снег. Осадки снесли свои коррективы в жизнь людей и животных в Прибайкальском национальном парке.

Снег выпал вечером 12 апреля и продолжился и ночью. К утру всё живое столкнулось с довольно высокими (до 10-15 сантиметров в высоту) пушистыми снежными навалами, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Если для людей ситуация обернулась хлопотами по расчистке дорог, то звери и птицы отреагировали по-разному. Зайцы, к примеру, затаились, рассказывает Татьяна Десятова, научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Весенний снег, да ещё такой глубокий, для животных вовсе не в радость. Зайцы уже начали линять, становиться заметными для хищников. В таком снегу они обычно замирают и стараются не привлекать к себе внимания движением, подпускают к себе близко и только в последний момент убегают. Для копытных снежный покров – препятствие на пути к пище, но страшнее всего для них ледяная корка под свежевыпавшим снегом. По такому насту далеко не убежишь, он травмоопасен, а вот волков выдержит. Косули сейчас жмутся к человеческому жилью, где их поджидают другие опасности: безнадзорные собаки, автомобили, - добавила она.

Весенний снег стал сюрпризом и для туристов. У тех, кто вышел на маршруты пораньше, открылась возможность прогуляться по нетронутым искрящимся снежным просторам и первым «прочитать» снежную «книгу следов». 
дикие животные национальный парк

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