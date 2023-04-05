Окружной этап пройдёт в республике впервые
В 2023 году крупнейший смотр национального проекта «Культура» – всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проходит в пятый раз. В Улан-Удэ соберутся 14 лучших любительских фольклорных коллективов, оркестры народных инструментов, ансамбли народного танца и песни из Сибири и Дальнего Востока, прошедшие первый этап смотра.
С 14 по 15 апреля в Бурятском академическом театре оперы и балета выступят коллективы из Республики Алтай, Саха (Якутия), Тывы, Хакасии, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской, Кемеровской области. Бурятию представят два коллектива: образцовый ансамбль бурятских народных инструментов «Аялга» (Кяхтинский район) и народный фольклорный ансамбль «Эхын буян» (г. Закаменск).
Программы финалистов будет оценивать конкурсная комиссия. 15 апреля будут объявлены первые из 20 лауреатов – обладателей грантов национального проекта «Культура».
После Улан-Удэ фестиваль продолжит путешествие по стране. Очные этапы также состоятся в Чебоксарах – 20-22 апреля (Приволжский и Уральский федеральные округа); Петрозаводске – 27-29 апреля (Северо-Западный федеральный округ); Воронеже – 12-14 мая (Центральный федеральный округ); Астрахани – 16-18 мая (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа).
Третьим заключительным этапом станет гала-концерт лауреатов, который пройдёт в октябре в Москве. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества Бурятии.
Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия примет всероссийский фестиваль любительских творческих коллективов
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