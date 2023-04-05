05 апреля

04 апреля

Популярное

Бурятия примет всероссийский фестиваль любительских творческих коллективов

Бурятия примет всероссийский фестиваль любительских творческих коллективов
Общество,  Фото:pixabay.com
Окружной этап пройдёт в республике впервые

В 2023 году крупнейший смотр национального проекта «Культура» – всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проходит в пятый раз. В Улан-Удэ соберутся 14 лучших любительских фольклорных коллективов, оркестры народных инструментов, ансамбли народного танца и песни из Сибири и Дальнего Востока, прошедшие первый этап смотра.

С 14 по 15 апреля в Бурятском академическом театре оперы и балета выступят коллективы из Республики Алтай, Саха (Якутия), Тывы, Хакасии, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской, Кемеровской области. Бурятию представят два коллектива: образцовый ансамбль бурятских народных инструментов «Аялга» (Кяхтинский район) и народный фольклорный ансамбль «Эхын буян» (г. Закаменск).

Программы финалистов будет оценивать конкурсная комиссия. 15 апреля будут объявлены первые из 20 лауреатов – обладателей грантов национального проекта «Культура».

После Улан-Удэ фестиваль продолжит путешествие по стране. Очные этапы также состоятся в Чебоксарах – 20-22 апреля (Приволжский и Уральский федеральные округа); Петрозаводске – 27-29 апреля (Северо-Западный федеральный округ); Воронеже – 12-14 мая (Центральный федеральный округ); Астрахани – 16-18 мая (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа).

Третьим заключительным этапом станет гала-концерт лауреатов, который пройдёт в октябре в Москве. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества Бурятии.

Возрастное ограничение: 6+.

Бурятия фестиваль конкурс творческие коллективы любители

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите посадят аллею Героев и заложат капсулу времени
В Чите посадят аллею Героев и заложат капсулу времени
Общество, 05.04.2023
Акции состоятся в рамках детского патриотического форума
В Монголии началось двухэтапное исследование снежных барсов
В Монголии началось двухэтапное исследование снежных барсов
Общество, 05.04.2023
Учёные изучат животных, являющихся добычей редкого хищника
В нацпарке в Бурятии открывается весенняя охота на птиц
В нацпарке в Бурятии открывается весенняя охота на птиц
Общество, 05.04.2023
Разрешения начнут выдавать с 12 апреля
Тренеру из Агинского округа присвоили звание «Заслуженного»
Тренеру из Агинского округа присвоили звание «Заслуженного»
Общество, 05.04.2023
Указ о присвоении подписал Владимир Путин
В Улан-Удэ споют молодые звезды бурятской оперы
В Улан-Удэ споют молодые звезды бурятской оперы
Общество, 05.04.2023
Выступят три талантливые солистки оперы Мария Балданова, Батчимэг Самбуу и Дина Санданова
В «Заповедном Прибайкалье» стало больше оленей
В «Заповедном Прибайкалье» стало больше оленей
Общество, 05.04.2023
Специалисты ООПТ подсчитали зверей и птиц
В Бурятии прошёл республиканский турнир по теннису
В Бурятии прошёл республиканский турнир по теннису
Общество, 05.04.2023
Соревнования провели в Кабанском районе
Участники СВО и жители ЛДНР получили от ЕР свыше 20 тысяч тонн гуманитарной помощи
Участники СВО и жители ЛДНР получили от ЕР свыше 20 тысяч тонн гуманитарной помощи
Общество, 05.04.2023
Ежедневно колонны грузовиков доставляют туда со всей России продукты, коробки с бытовой химией, предметами гигиены, одеждой, лекарствами
В Агинском округе супруги справили «бриллиантовую свадьбу
В Агинском округе супруги справили «бриллиантовую свадьбу
Общество, 05.04.2023
Две семейных юбилея отметили в районах Забайкалья
Матч хоккейных «звёзд» на Байкале проведут в следующем феврале
Матч хоккейных «звёзд» на Байкале проведут в следующем феврале
Общество, 05.04.2023
На них планируют также пригласить спортсменов из Белоруссии и Монголии
На Байкале туристы сняли на видео белька, искавшего лунку
На Байкале туристы сняли на видео белька, искавшего лунку
Общество, 05.04.2023
Малыш очень бойко передвигался по льду
В Бурятии поздравили 90-летних юбиляров
В Бурятии поздравили 90-летних юбиляров
Общество, 05.04.2023
Круглую дату отметили жительницы Заиграевского и Кяхтинского районов
Врачи из Бурятии нашли эликсир молодости
Врачи из Бурятии нашли эликсир молодости
Общество, 05.04.2023
В РКБ раскрыли секрет долголетия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^