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Улан-удэнцам рассказали, из чего строят третий мост через Уду

Улан-удэнцам рассказали, из чего строят третий мост через Уду
Общество, 
Подрядчик практически полностью перешёл на импортозамещение

В официальном telegram-канале третьего моста через Уду рассказали, из каких материалов в столице Бурятии возводят долгожданную переправу. Они вовремя и без перебоев поступают на стройплощадку из нашей республики, Иркутской и Новосибирской областей и других российских регионов. Таким образом, компания ОАО «Хотьковский автомост», строящая сооружение, практически полностью перешла на импортозамещение, поддерживая отечественных производителей.

Все материалы проходят входной контроль – их проверяют на соответствие техническим условиям, стандартам и паспортам плюс отслеживают правильность разгрузки и складирования.

- Практически каждый день мы получаем материалы из всех регионов России, и при этом 70% закупаем у отечественных производителей. Очень плодотворно сотрудничаем и с местными поставщиками, – отметил начальник строительного участка Александр Ващенко. – Железобетон, сборные конструкции, расходные материалы и даже инструменты поставляет Бурятия. Трубопроводы – Иркутск и Новосибирск. Качество местного производства не хуже, а даже лучше.

Более тщательную проверку осуществляют уже сотрудники строительной лаборатории. Специалисты устанавливают фактические марки растворов и бетонов, кирпича, арматурной стали и т. д. Все строительные работы идут по графику.

В 2023 году на мосту стартуют работы по обустройству проезжей части и освещения. Его оборудуют камерами дорожного видеонаблюдения, водостоками и дорожными знаками и благоустроят прилегающую территорию, рассказали ранее в министерстве транспорта Бурятии. Из-за строительства переправы уже началось масштабное переустройство сетей на пересечении трёх улиц – Сахьяновой, Трубачеева и Ключевская. 


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