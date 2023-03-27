27 марта

26 марта

Популярное

В Улан-Удэ на перекрытом участке на Трубачеева находят неучтённые сети

В Улан-Удэ на перекрытом участке на Трубачеева находят неучтённые сети
Общество, 
Сейчас там работают более 10 человек и четыре единицы техники

В ООО «Хотьковский автомост» – компании, занимающейся строительством третьего моста через Уду в столице Бурятии – рассказали, как идёт масштабное переустройство сетей на улице Трубачеева. Участок на её пересечении с двумя другими улицами – Ключевская и Сахьяновой – закрыли ещё неделю назад.

По словам руководителя проекта по строительству переправы Александра Корычева, всего к работам привлекли более 10 человек и задействовали четыре единицы техники.

- Это три экскаватора и самосвал. Рабочие производят шурфление – то есть поиск старых сетей, чтобы избежать их повреждения и каких-то последствий для города, – пояснил Корычев. – Мы перестраиваем сети канализации, отопления, водоснабжения, электрические и сети связи. Нужно обнаружить старые, убрать их и заменить новыми.

Одновременно ведётся разработка траншей под переустройство сетей водоснабжения и канализации. Строители находят и много неучтённых коммуникаций, которых нет на картах.

На пересечении трёх улиц организуют круговое движение, предусмотренное проектом. В границы будущей круговой развязки попадают инженерные коммуникации на Трубачеева.

Из-за этих работ схема движения автобусов, следующих по маршрутам № 17, 134, 135, 77 и 82, изменилась на три с половиной месяца – до 1 июля. Первые три (№ 17, 134 и 135) теперь следуют через улицы Сахьяновой, Терешковой и Бабушкина, а № 77 и 82 объезжают закрытый участок через внутриквартальные проезды.

Без пробок в итоге не обошлось. Недовольство по этому поводу улан-удэнцы высказывают в соцсетях. К ситуации уже подключились общественники. Они призвали власти и дорожников организовать для автомобилистов максимально комфортный объезд.
улицы третий мост строительство сети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии рассказали о помощи, положенной участникам СВО и их семьям
В Бурятии рассказали о помощи, положенной участникам СВО и их семьям
Общество, 27.03.2023
Дети погибших военнослужащих имеют право на бесплатное обучение
В Улан-Удэ на перекрытом участке на Трубачеева находят неучтённые сети
В Улан-Удэ на перекрытом участке на Трубачеева находят неучтённые сети
Общество, 27.03.2023
Сейчас там работают более 10 человек и четыре единицы техники
С 27 марта аэропорт Улан-Удэ перешёл на летнее расписание
С 27 марта аэропорт Улан-Удэ перешёл на летнее расписание
Общество, 27.03.2023
И вся гражданская авиация страны тоже
В студенческом городке в Улан-Удэ построят общежитие на 2500 мест
В студенческом городке в Улан-Удэ построят общежитие на 2500 мест
Общество, 27.03.2023
Сам кампус обойдётся в 13 с лишним миллиардов рублей
В районной больнице в Бурятии обновили кабинет эндоскопии
В районной больнице в Бурятии обновили кабинет эндоскопии
Общество, 27.03.2023
С начало года обследовали 100 человек, из которых только один был здоров
В Улан-Удэ от клещевого энцефалита привили городских электриков
В Улан-Удэ от клещевого энцефалита привили городских электриков
Общество, 27.03.2023
Ожидается, что этим летом клещи будут особенно активны
В Бурятии обновят состав молодёжной избирательной комиссии
В Бурятии обновят состав молодёжной избирательной комиссии
Общество, 27.03.2023
24 марта начался приём предложений по кандидатурам
В Бурятии пообещали тёплую погоду
В Бурятии пообещали тёплую погоду
Общество, 27.03.2023
В некоторых районах воздух прогреется до +13 градусов
В селе Бурятии напавшие на ребёнка собаки «облюбовали» школьную остановку
В селе Бурятии напавшие на ребёнка собаки «облюбовали» школьную остановку
Общество, 26.03.2023
Там сложилась очень опасная ситуация с хозяйскими псами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^