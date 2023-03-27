В Улан-Удэ на перекрытом участке на Трубачеева находят неучтённые сети

В ООО «Хотьковский автомост» – компании, занимающейся строительством третьего моста через Уду в столице Бурятии – рассказали, как идёт масштабное переустройство сетей на улице Трубачеева. Участок на её пересечении с двумя другими улицами – Ключевская и Сахьяновой – закрыли ещё неделю назад.
По словам руководителя проекта по строительству переправы Александра Корычева, всего к работам привлекли более 10 человек и задействовали четыре единицы техники.
- Это три экскаватора и самосвал. Рабочие производят шурфление – то есть поиск старых сетей, чтобы избежать их повреждения и каких-то последствий для города, – пояснил Корычев. – Мы перестраиваем сети канализации, отопления, водоснабжения, электрические и сети связи. Нужно обнаружить старые, убрать их и заменить новыми.
Одновременно ведётся разработка траншей под переустройство сетей водоснабжения и канализации. Строители находят и много неучтённых коммуникаций, которых нет на картах.
На пересечении трёх улиц организуют круговое движение, предусмотренное проектом. В границы будущей круговой развязки попадают инженерные коммуникации на Трубачеева.
Из-за этих работ схема движения автобусов, следующих по маршрутам № 17, 134, 135, 77 и 82, изменилась на три с половиной месяца – до 1 июля. Первые три (№ 17, 134 и 135) теперь следуют через улицы Сахьяновой, Терешковой и Бабушкина, а № 77 и 82 объезжают закрытый участок через внутриквартальные проезды.
Без пробок в итоге не обошлось. Недовольство по этому поводу улан-удэнцы высказывают в соцсетях. К ситуации уже подключились общественники. Они призвали власти и дорожников организовать для автомобилистов максимально комфортный объезд.
Из-за этих работ схема движения автобусов, следующих по маршрутам № 17, 134, 135, 77 и 82, изменилась на три с половиной месяца – до 1 июля. Первые три (№ 17, 134 и 135) теперь следуют через улицы Сахьяновой, Терешковой и Бабушкина, а № 77 и 82 объезжают закрытый участок через внутриквартальные проезды.
Без пробок в итоге не обошлось. Недовольство по этому поводу улан-удэнцы высказывают в соцсетях. К ситуации уже подключились общественники. Они призвали власти и дорожников организовать для автомобилистов максимально комфортный объезд.