Там построят тротуары, обновят разметку и пешеходные переходы
Сразу несколько дорог Закаменского района Буряти вошли в программу «Комплексное развитие сельских территорий». Планируется отремонтировать 12 километров дорог местного значения, сообщает минтранс республики.
В городе Закаменск в этом году начнётся ремонт подъезда к центру дополнительного образования. Протяжённость ремонтируемого участка – 1 км. В рамках обустройства на участке устроят тротуары, обновят разметку, пешеходные переходы. Контракт с подрядчиком уже заключен, в настоящее время он ведет подготовительные работы.
А в улусе Дутулур отремонтируют улицу Центральная, там также установят подъезды к расположенным на ней школе и детскому саду. Протяжённость участка - 1,4 км. Подрядчик уже определен и с ним заключен контракт.
Вблизи села Дархинтуй продолжится строительство автомобильной дороги – подъезда к селу, протяженностью 10 км. Ремонт дороги начался ещё в 2022 году. Подрядчик уже закупил все необходимые материалы и начал передислокацию машин и механизмов для выполнения земляных работ с выемки в насыпь.
В Закаменском районе Бурятии отремонтируют дороги к школам и детсадам
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