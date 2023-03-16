В Закаменском районе Бурятии отремонтируют дороги к школам и детсадам

Общество, Фото: минтранс Бурятии

Там построят тротуары, обновят разметку и пешеходные переходы



Сразу несколько дорог Закаменского района Буряти вошли в программу «Комплексное развитие сельских территорий». Планируется отремонтировать 12 километров дорог местного значения, сообщает минтранс республики.



В городе Закаменск в этом году начнётся ремонт подъезда к центру дополнительного образования. Протяжённость ремонтируемого участка – 1 км. В рамках обустройства на участке устроят тротуары, обновят разметку, пешеходные переходы. Контракт с подрядчиком уже заключен, в настоящее время он ведет подготовительные работы.



А в улусе Дутулур отремонтируют улицу Центральная, там также установят подъезды к расположенным на ней школе и детскому саду. Протяжённость участка - 1,4 км. Подрядчик уже определен и с ним заключен контракт.



Вблизи села Дархинтуй продолжится строительство автомобильной дороги – подъезда к селу, протяженностью 10 км. Ремонт дороги начался ещё в 2022 году. Подрядчик уже закупил все необходимые материалы и начал передислокацию машин и механизмов для выполнения земляных работ с выемки в насыпь.



