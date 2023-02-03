В Бурятии определились лучшие юные инспекторы движения

Общество, Фото: МВД по РБ

Ребята со всей Бурятии соревновались в знаниях ПДД, навыках вождения на велосипеде и в умении оказывать первую медпомощь



В столице Бурятии состоялось республиканское первенство на знание основ безопасного поведения на дорогах среди отрядов юных инспекторов движения (ЮИД). С массового конкурса в регионе стартовала серия юбилейных мероприятий, посвящённых 50-летию ЮИДовского движения, сообщается на сайте МВД Бурятии.



Участниками первенства ЮИД стали 22 команды из 12 районов республики и Улан-Удэ. Вместе с педагогами на подготовительном этапе ребята направили видеозаписи выступлений агитбригад отрядов ЮИД.



Конкурсная программа включала в себя несколько этапов. По традиции дети показывали свои знания ПДД для велосипедистов, основ безопасности движения, оказания первой медицинской помощи и демонстрировали навыки вождения велотранспорта.



- Несмотря на свой юный возраст, маленькие участники конкурса не хуже взрослых знают правила дорожного движения и могут оказать первую помощь пострадавшему. Самым волнительным этапом конкурса стала станция «Фигурное вождение велосипедом», где за максимально короткое время необходимо было выполнить задание с наименьшим количеством штрафных баллов, - комментируют организаторы первенства.



По итогам соревнований первое место заняла команда Сосново-Озерской школы № 2 (Еравнинский район) под милым названием «Светофорчики».



В пятёрке лучших также ребята из Баунтовского, Кабанского, Заиграевского и Прибайкальского районов.

