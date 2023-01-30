В Улан-Удэ накаляется ситуация со стихийной свалкой на набережной

Вывоз отходов с берега Селенги станет ещё дороже
В региональном отделении Народного фронта вновь взялись за огромную свалку, которая образовалась на набережной в центре Улан-Удэ. Там скопился строительный мусор на площади почти в 44 тысячи квадратных метров. По словам общественников, произошло всё с разрешения управления капитального строительства (УКС) Бурятии.
На берег Селенги свозят отходы, которые остаются
после ремонта театра кукол «Ульгэр» и реконструкции дамбы. После того, как на это обратили внимание «фронтовики», прокуратура призвала свалку нелегальной и обязала её ликвидировать.
Изначально на вывоз мусора заложили три с лишним миллиона рублей. Но после того, как участок по представлению прокуратуры освободили от 500 кубометров отходов, выяснилось, что фактические затраты превысили стоимость по смете. В 2023 году сумму контракта решили увеличить.
- Бетонные плиты обещают вывезти весной, остальное – после изменения сметы. Подрядчик должен сделать расчёты и обосновать расходы, но он с этим не торопится, – подчеркнули в региональном отделении Народного фронта.
Там недоумевают, почему смету не скорректировали заранее. Активисты вновь обратились в надзорные органы для оценки ущерба окружающей среде. Они настаивают на полном вывозе отходов без затягивания сроков.
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