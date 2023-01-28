На всех легальных ледовых дорогах установлены спасательные посты
В Бурятии действуют семь ледовых переправ:
• Селенгинский район, посёлок Новоселенгинск, река Чикой;
• Муйский район, село Усть-Муя, река Муя;
• Окинский район, улус Балакта, река Ока;
• Окинский район, посёлок Боксон, река Ока
• Прибайкальский район, посёлок Татаурово, река Селенга;
• Улан-Удэ, микрорайон Мостовой, река Селенга;
• Прибайкальский район, посёлок Ильинка, река Селенга
На всех ледовых дорогах установлены спасательные посты, имеется необходимый инвентарь, информационные щиты с правилами безопасности, а также дорожные знаки.
Главное управление МЧС России по Бурятии обратилось к жителям с призывом пользоваться только санкционированными ледовыми дорогами.
- Не допускайте пребывания ваших детей на водоёме и вблизи него без сопровождения взрослых. В случае происшествия, необходимо звонить на единый телефон спасения по номеру 112, - напоминают сотрудники МЧС.
В Бурятии действуют семь ледовых переправ
Общество, Фото:
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