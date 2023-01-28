В Бурятии действуют семь ледовых переправ

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

На всех легальных ледовых дорогах установлены спасательные посты



В Бурятии действуют семь ледовых переправ:



• Селенгинский район, посёлок Новоселенгинск, река Чикой;

• Муйский район, село Усть-Муя, река Муя;

• Окинский район, улус Балакта, река Ока;

• Окинский район, посёлок Боксон, река Ока

• Прибайкальский район, посёлок Татаурово, река Селенга;

• Улан-Удэ, микрорайон Мостовой, река Селенга;

• Прибайкальский район, посёлок Ильинка, река Селенга



На всех ледовых дорогах установлены спасательные посты, имеется необходимый инвентарь, информационные щиты с правилами безопасности, а также дорожные знаки.



Главное управление МЧС России по Бурятии обратилось к жителям с призывом пользоваться только санкционированными ледовыми дорогами.



- Не допускайте пребывания ваших детей на водоёме и вблизи него без сопровождения взрослых. В случае происшествия, необходимо звонить на единый телефон спасения по номеру 112, - напоминают сотрудники МЧС.



