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Байкальский заповедник борется с чужеродными видами растений

Байкальский заповедник борется с чужеродными видами растений
Общество,  Фото:отдел науки Байкальского заповедника
Все они должны быть уничтожены

В октябре состоялась всероссийская конференция с международным участием «Чужеродные виды на особо охраняемых природных территориях», которую организовал Мордовский заповедник. В ходе обсуждения участники поделились результатами исследований чужеродных видов в различных заповедниках и национальных парках и обсудили возможные пути решения проблемы.

В конференции приняла участие геоботаник из Бурятии Наталья Гамова. В своём докладе она рассказала о чужеродных видах растений Байкальского заповедника и его охранной зоны.

- В Байкальском заповеднике обстановка оказалась очень спокойной: нас «выручают» горы, малоосвоенная территория вокруг заповедника и болота в полосе прибайкальских равнин у северных предгорий Хамар-Дабана. При том, что в окрестностях посёлков и по обочинам дорог на 2022 год известно уже более 160 заносных растений, в сам заповедник успел «прийти» только 21 вид, – раскрыла тему своего доклада Наталья Гамова. – Многие из этих растений не выживут в тайге или болотах, поэтому непосредственной угрозы не представляют. Однако важно заранее отследить тех, кто может быть опасен. Для этого вот уже несколько лет проводится планомерное обследование обочин шоссе Иркутск – Улан-Удэ, к которому примыкает охранная зона заповедника. Так, например, в летний полевой сезон 2022 года было обнаружено несколько точек ячменя гривастого и одно растение амброзии полынелистной. Все они были уничтожены.

Некоторые чужеродные растения – «беглецы» из культуры, то есть те виды, которые человек выращивает специально. В основном они декоративные и начинают расселяться с клумб и прочих посадок. В охранной зоне Байкальского заповедника, в основном по окрестностям населённых пунктов, так начали дичать люпин многолистный и садовая клубника. Распространение люпина можно сдерживать, срезая цветоносы до образования семян. В этом году с помощью студентов-практикантов сотрудники заповедника обработали таким образом куртинку люпинов на просеке ЛЭП.

Как сообщила Наталья Гамова, чужеродные виды могут быть очень яркими. Хороший тому пример – недотрога желёзконосная. Этот вид родом из гималайский предгорий, но «пропутешествовал» с человеком в Европу, а оттуда постепенно расселился и до Байкала. В этом году Байкальский заповедник провёл сплошную прополку недотроги на окраине посёлка у начала экскурсионной тропы. Сотрудники учреждения будут следить за ситуацией дальше, так как вид однолетний и хорошо размножается семенами.
Байкал заповедник Бурятия флора растения

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