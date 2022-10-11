В Бурятии выбрали лучшие оркестры и ансамбли

В республике подвели итоги концертного марафона «Байкал – око земли»
В Бурятии завершился I республиканский концертно-образовательный марафон оркестров и инструментальных ансамблей «Байкал – око земли». Мероприятие проводилось в рамках межрегиональной творческой школы для одарённых детей.
В марафоне приняли участие 22 инструментальных коллектива (духовые и ударные инструменты, русские народные инструменты, бурятские национальные инструменты, струнно-смычковые инструменты) детских школ искусств республики и колледжа искусств имени П.И. Чайковского. Было проведено 16 мастер-классов с оркестрами и ансамблями, а также по дирижированию со студентами колледжа.
Почётными гостями мероприятия стали Анастасия Борисова (духовой оркестр), преподаватель кафедры оркестрового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных, преподаватель оркестрового класса и дирижирования «Академии джаза», а также Руслан Канеев (народный оркестр), художественный руководитель и главный дирижёр концертного русского оркестра «Академия» Российской академии музыки имени Гнесиных, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра баянистов и аккордеонистов Российской академии музыки имени Гнесиных, преподаватель отдела инструментов народного оркестра.
Как сообщает пресс-служба колледжа искусств, во время концерта гости оценивали выступления коллективов. По результатам был определён лучший оркестр и дирижёр.
Гран-при в номинации «Оркестр» удостоен оркестр русских народных инструментов колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
Гран-при в номинации «Ансамбль» – ансамбль русских народных инструментов детской школы искусств №1 имени Л.Л. Линховоина.
Диплом 1 степени – оркестр отделения духовых и ударных инструментов колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
Диплом 2 степени – оркестр бурятских народных инструментов «Арюун домог» колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
Диплом 3 степени – ансамбль бурятских народных инструментов «Аялга» Кяхтинской детской школы искусств.
Приз зрительских симпатий
Первое место – ансамбль «Жэргэмэл» Курумканской детской школы искусств;
Второе место – образцовый оркестр бурятских народных инструментов «Мэнд Амар» детской школы искусств №7;
Третье место – образцовый оркестр бурятских народных инструментов «Арюун заяа» детской школы искусств №1 имени Л.Л. Линховоина.
В Бурятии выбрали лучшие оркестры и ансамбли
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