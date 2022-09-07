Ограничения введут в день празднования юбилея региона
10 сентября, в день празднования 85-летия образования Иркутской области, будет ограничена продажа алкоголя в Иркутске. Ограничения распространятся на места проведения массовых мероприятий. В частности, с 9:00 до 23:00 будет запрещена продажа спиртосодержащей продукции в районе площади имени графа Сперанского и сквера имени Кирова.
- Распоряжение администрации муниципалитета подписано в соответствии с постановлением правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Напомним, что праздничные народные гуляния «С днём рождения, область Иркутская!», посвящённые 85-летию со дня образования региона, пройдут в столице региона 10 сентября. Программа рассчитана на весь день.
В Иркутске на день ограничат продажу алкоголя
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