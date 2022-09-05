Объявлены итоги конкурса заповедной фотографии «Исчезающая красота»
Этим летом прошёл конкурс заповедной фотографии «Исчезающая красота», показывающий красоту заповедной природы. Жюри отсмотрело более 200 фоторабот 55 авторов из 25 регионов России: от Приморья до Псковской области и от Таймыра до Оренбуржья. Работы были представлены в четырёх номинациях: «Портрет животного», «Пейзаж», «Микромир» и «Аэрофотосъемка». В полуфинал вышло 67 фотографий, среди которых были три фотографии фауны Байкальского заповедника в Бурятии.
40 финалистов выбирали открытым голосованием на сайте фотоконкурса – свои голоса за лучшие работы отдали около 1500 человек. По результатам народного голосования фотографии, снятые в Байкальском заповеднике, заняли в рейтинговой таблице 2 и 3 места. Работы «Бурундук азиатский», «Орлан-белохвост», «Ушастая сова» вошли в число победителей в номинации «Портрет животного».
- Работы победителей можно будет увидеть через неделю на сайте виртуальной фотовыставки (detipriroda.ru). А в октябре лучшие фотографии будут транслироваться на цифровой выставке в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» в 400 городах России, - сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.
Кроме этого, в число 22 победителей вошли работы, снятые в Бурятии, в «Заповедном Подлеморье»: «Баклан на дереве», «Глаза в глаза», «Лис Кузя», «Поползень на закате» и «Соболь Гусар» (номинация «Портрет животных»); а также в Забайкалье, в Даурском заповеднике – «Адон-Челон после дождя» (номинация «Пейзаж»).
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Животные Бурятии стали победителями фотоконкурса
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