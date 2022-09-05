05 сентября

04 сентября

Популярное

Животные Бурятии стали победителями фотоконкурса

Животные Бурятии стали победителями фотоконкурса
Общество,  Фото:detipriroda.ru
Объявлены итоги конкурса заповедной фотографии «Исчезающая красота»

Этим летом прошёл конкурс заповедной фотографии «Исчезающая красота», показывающий красоту заповедной природы. Жюри отсмотрело более 200 фоторабот 55 авторов из 25 регионов России: от Приморья до Псковской области и от Таймыра до Оренбуржья. Работы были представлены в четырёх номинациях: «Портрет животного», «Пейзаж», «Микромир» и «Аэрофотосъемка». В полуфинал вышло 67 фотографий, среди которых были три фотографии фауны Байкальского заповедника в Бурятии.

40 финалистов выбирали открытым голосованием на сайте фотоконкурса – свои голоса за лучшие работы отдали около 1500 человек. По результатам народного голосования фотографии, снятые в Байкальском заповеднике, заняли в рейтинговой таблице 2 и 3 места. Работы «Бурундук азиатский», «Орлан-белохвост», «Ушастая сова» вошли в число победителей в номинации «Портрет животного».

- Работы победителей можно будет увидеть через неделю на сайте виртуальной фотовыставки (detipriroda.ru). А в октябре лучшие фотографии будут транслироваться на цифровой выставке в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» в 400 городах России, - сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.

Кроме этого, в число 22 победителей вошли работы, снятые в Бурятии, в «Заповедном Подлеморье»: «Баклан на дереве», «Глаза в глаза», «Лис Кузя», «Поползень на закате» и «Соболь Гусар» (номинация «Портрет животных»); а также в Забайкалье, в Даурском заповеднике – «Адон-Челон после дождя» (номинация «Пейзаж»).

Возрастное ограничение 0+
Бурятия заповедник национальный парк дикие животные фотоконкурс конкурс особо охраняемые природные территории

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии открыли Удунгинский купеческий тракт
В районе Бурятии открыли Удунгинский купеческий тракт
Общество, 05.09.2022
Мероприятие прошло в рамках туристского форума
В Иркутской области отметили День Байкала
В Иркутской области отметили День Байкала
Общество, 05.09.2022
4 сентября в столице региона прошли праздничные мероприятия
Животные Бурятии стали победителями фотоконкурса
Животные Бурятии стали победителями фотоконкурса
Общество, 05.09.2022
Объявлены итоги конкурса заповедной фотографии «Исчезающая красота»
В Иркутске стартовали Дни Усть-Ордынского Бурятского округа
В Иркутске стартовали Дни Усть-Ордынского Бурятского округа
Общество, 05.09.2022
Юбилейные мероприятия проходят с 5 по 9 сентября
В селе Бурятии открыли мемориальную доску танкисту
В селе Бурятии открыли мемориальную доску танкисту
Общество, 05.09.2022
Виктор Вторушин был учеником Илькинской СОШ
В Иркутской области создадут федеральный центр химии
В Иркутской области создадут федеральный центр химии
Общество, 05.09.2022
В Усолье-Сибирском заложили первый камень экотехнопарка «Восток»
В Бурятии фельдшера поздравили со столетием
В Бурятии фельдшера поздравили со столетием
Общество, 05.09.2022
Юбилей отмечает Васса Алейник
Улан-удэнцев призывают проголосовать за объекты проекта «Народный бюджет»
Улан-удэнцев призывают проголосовать за объекты проекта «Народный бюджет»
Общество, 05.09.2022
Что именно реализуют на округах в следующем году – зависит от самих горожан
Ушла из жизни заслуженный врач Бурятии Дыжидма Иванова
Ушла из жизни заслуженный врач Бурятии Дыжидма Иванова
Общество, 05.09.2022
Она была одним из выдающихся лидеров профсоюзного движения
В Улан-Удэ очищают одну из самых длинных ливневок
В Улан-Удэ очищают одну из самых длинных ливневок
Общество, 05.09.2022
Работы выполняются вручную и с помощью канало-промывочной машины
В Бурятии лесники и дети убрались в лесу
В Бурятии лесники и дети убрались в лесу
Общество, 05.09.2022
Было собрано более 100 г мусора
В Улан-Удэ два новых детсада заполняются медленно
В Улан-Удэ два новых детсада заполняются медленно
Общество, 05.09.2022
Всего по городу в очереди стоят порядка трёх тысяч детей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^