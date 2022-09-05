Животные Бурятии стали победителями фотоконкурса

Объявлены итоги конкурса заповедной фотографии «Исчезающая красота»



Этим летом прошёл конкурс заповедной фотографии «Исчезающая красота», показывающий красоту заповедной природы. Жюри отсмотрело более 200 фоторабот 55 авторов из 25 регионов России: от Приморья до Псковской области и от Таймыра до Оренбуржья. Работы были представлены в четырёх номинациях: «Портрет животного», «Пейзаж», «Микромир» и «Аэрофотосъемка». В полуфинал вышло 67 фотографий, среди которых были три фотографии фауны Байкальского заповедника в Бурятии.



40 финалистов выбирали открытым голосованием на сайте фотоконкурса – свои голоса за лучшие работы отдали около 1500 человек. По результатам народного голосования фотографии, снятые в Байкальском заповеднике, заняли в рейтинговой таблице 2 и 3 места. Работы «Бурундук азиатский», «Орлан-белохвост», «Ушастая сова» вошли в число победителей в номинации «Портрет животного».



- Работы победителей можно будет увидеть через неделю на сайте виртуальной фотовыставки (detipriroda.ru). А в октябре лучшие фотографии будут транслироваться на цифровой выставке в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» в 400 городах России, - сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.



Кроме этого, в число 22 победителей вошли работы, снятые в Бурятии, в «Заповедном Подлеморье»: «Баклан на дереве», «Глаза в глаза», «Лис Кузя», «Поползень на закате» и «Соболь Гусар» (номинация «Портрет животных»); а также в Забайкалье, в Даурском заповеднике – «Адон-Челон после дождя» (номинация «Пейзаж»).



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