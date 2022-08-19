В Иркутске отметят праздник дыни

На площади перед стадионом «Труд» пройдёт дегустация узбекских блюд



27 августа в Иркутске пройдёт празднование «Ковун сайли» – народного узбекского праздника дыни.



- Гостей ждёт незабываемый фруктовый праздник. Волшебная атмосфера восточной сказки, наполненная сладкими фруктовыми ароматами, дивной музыкой и горячими восточными танцами, подарят вам яркие эмоции и зарядят витаминной энергией на целый год, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Для гостей праздника проведут концертную программу, дегустацию национальных блюд, выставку дынь и арбузов, мастер-класс по созданию узоров на фруктах.



Праздничное мероприятие состоится 27 августа на площади перед стадионом «Труд». Начало в 12:00.



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