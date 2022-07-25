Победители и призёры примут участие в премьер-лиге
В Бурятии команда «Тивиком» стала чемпионом первого дивизиона кубка «Любительской футбольной лиги РБ». Футболисты в финале сумели переиграть соперников из команды «Кижинга» со счётом 1:0.
Команда «БМП» в матче за третье место одолела «Навбахор-2» только после затяжной серии пенальти. Победитель и призёры завоевали выход в премьер-лигу чемпионата ЛФЛ, который стартует в скором времени, сообщает пресс-служба лиги.
Напомним, что во втором дивизионе чемпионство выиграли игроки команды «Улан-Удэ Сити».
Также в Бурятии пройдут соревнования по мини-футболу «Салют – Чемпионат ЛФЛ РБ». Игровой формат: 5х5, 2 тайма по 20 минут. Планируемы старт турнира – 26 июля.
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В Бурятии разыграли кубок по футболу
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