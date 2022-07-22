Во втором дивизионе выиграли игроки «Улан-Удэ Сити»
В Бурятии команда «Улан-Удэ Сити» стала победителем второго дивизиона кубка «Любительской футбольной лиги РБ». Во вторник, в финале футболисты обыграли со счётом 2:1 команду «SNRG».
Команда «SNRG» стала серебряным призёром соревнований. На третьем месте «Смена» из Заиграево. Об этом сообщает ЛФЛ РБ.
В Улан-Удэ разыграли кубок по футболу
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