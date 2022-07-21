В отношении иностранца возбуждено административное дело
19 июля на пункте пропуска «МАПП КЯХТА» государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии пресекли ввоз 0,80 кг замороженного мясного фарша. Продукцию из Монголии на территорию Российской Федерации пытался ввезти гражданин Беларуси.
Подконтрольная продукция ввозилась без сопроводительного ветеринарного сертификата и разрешения, что является нарушением.
- Ввоз данной подконтрольной продукции запрещён. Товар подлежит вывозу с территории таможенного союза в установленный законом срок. В отношении гражданина Беларуси возбуждено дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил», - сообщили в пресс-службе управления.
В Бурятию пытались ввезти фарш без документов и разрешений
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