Образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур» отправится в Красноярск
Образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур» представит Бурятию на XXI молодёжных Дельфийских играх России. Воспитанницы ведущей группы ансамбля будут соревноваться с лучшими хореографическими российскими коллективами в номинации «Народный танец», сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
XXI молодёжные Дельфийские игры России состоятся 22 по 27 апреля в столице Красноярского края.
Сообщается, что участницы коллектива «Булжамуур» представят танцевальные номера «Первый снег» и «Хангир, янгир хатарая-Звеня украшениями, танцуем!».
Эти номера получили признание на международном конкурсе хореографического искусства «Мосты над Невой» в Санкт-Петербурге в апреле этого года, где ансамбль «Булжамуур» получил Гран-при конкурса и был награжден почётной наградой «За сохранение народных традиций».
В Красноярске юные звёзды из Бурятии также исполнят узбекский танец «Занги-Браслеты».
Дельфийские игры - это комплексные соревнования молодых деятелей искусств высокого уровня мастерства. Первые Российские молодёжные Дельфийские игры состоялись в ноябре 1999 года в городе Саратов. Тогда в играх приняли участие более 2 тысяч «дельфийцев» из 77 регионов страны.
На сегодня конкурсанты состязаются в более 30-ти номинациях в области искусства.
Юные звёзды из Бурятии выступят на Дельфийских играх России
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