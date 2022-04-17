В Бурятии прошёл Байкальский лыжный марафон

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с соревнований



С 15 по 16 апреля на льду Баргузинского залива озера Байкал прошёл XXI Байкальский лыжный марафон Baikal Ski. Соревнования проводились в рамках программы лыжных марафонов серии Russialoppet. Спортивное мероприятие состоялось в селе Максимиха Баргузинского района.



Призовой фонд составил 300 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что абсолютные победители в женском марафоне на 30 км и в мужском марафоне на 50 км получат по 50 тысяч рублей.



Основные старты прошли накануне, 16 апреля. Спортсмены преодолели дистанции 10 км, 15 км, 30 км и 50 км. На всех дистанциях использовался свободный стиль передвижения.



На марафоне спортсмены пробежали пять кругов по 10 км. Стартовый городок был установлен напротив туристической базы «Подлеморье».



Дети же начали соревноваться в первый день состязаний. Им предстояло выйти на дистанцию от 1,5 до 10 км. В соревнованиях могли принять участие дети 2010 года рождения и младше.



В соревнованиях приняли участие группы: юноши до 12 лет, юноши 13-14 лет, юноши 15-16 лет, юноши 17-18 лет, юниоры 19-20 лет, юниоры 21-23 лет, мужчины 24-29 лет, мужчины 30-34 лет, мужчины 35-39 лет, мужчины 40-44 лет, мужчины 44-49 лет, мужчины 50-54 лет, мужчины 54-59 лет, мужчины 60-64 лет, мужчины 64-69 лет, мужчины 70-74 лет, мужчины 75-79 лет, мужчины 80 лет и старше, девушки до 12 лет, девушки 13-14 лет, девушки 15-16 лет, девушки 17-18 лет, юниорки 19-20 лет, юниорки 21-23 лет, женщины 24-29 лет, женщины 30-34 лет, женщины 35-39 лет, женщины 40-44 лет, женщины 44-49 лет, женщины 50-54 лет, женщины 54-59 лет, женщины 60-64 лет, женщины 64-69 лет, женщины 70-74 лет, женщины 75-79 лет, женщины 80 лет и старше.



