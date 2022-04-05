Женщина заслужила это примерным поведением
Осужденная, отбывающая наказание в колонии-поселении №3 УФСИН России по Республике Бурятия, провела свой выходной за пределами учреждения. Она побывала дома и встретилась со своими родными и близкими.
Как сообщает пресс-служба исправительного ведомства, выходной день на свободе, женщина заслужила за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению и активное участие в воспитательных мероприятиях.
Такая мера поощрения осужденных - проведение выходных за пределами исправительного учреждения реализуется в соответствии с требованиями статьи 113 уголовно-исполнительного кодекса, и применяется для стимулирования осужденных к правопослушному поведению.
В Бурятии осужденная провела выходной день в кругу семьи
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