Коронавирусом за сутки заболели 75 жителей Бурятии

За сутки умер один больной COVID-19



Накануне, 31 марта, в Бурятии коронавирус выявили у 75 человек.



Четвёртый день подряд суточный прирост COVID-19 держится ниже отметки «80». Кстати, 28 марта выявили всего 61 нового заражённого за сутки, что стало минимальным значением ещё с мая 2021 года. Ситуация значительно улучшилась, ведь совсем недавно заболевали более 200 человек ежедневно.



За пандемии в Бурятии официально зарегистрировано 134 460 случаев заражений коронавирусом. Из них 44% (59 480) приходится на жителей Улан-Удэ.



Умерли за всё время 2965 больных коронавирусом. К слову, информацию об их возрасте в оперштабе давно перестали раскрывать.



Накануне от коронавируса скончался один житель республики. Максимум, что о нём известно, - возраст старше 65 лет. Позавчера не было ни одного летального исхода, так что ситуация со смертностью также улучшилась в последнее время.



На утро 1 апреля в стационарах получают лечение 290 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано всего 19 человек.



В отделениях реанимации лежат 60 больных, из них 18 – на ИВЛ.



На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 648 человек. За сутки таких больных стало меньше сразу на 111.



