 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 апреля

31 марта

Популярное

Коронавирусом за сутки заболели 75 жителей Бурятии

Коронавирусом за сутки заболели 75 жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки умер один больной COVID-19

Накануне, 31 марта, в Бурятии коронавирус выявили у 75 человек.

Четвёртый день подряд суточный прирост COVID-19 держится ниже отметки «80». Кстати, 28 марта выявили всего 61 нового заражённого за сутки, что стало минимальным значением ещё с мая 2021 года. Ситуация значительно улучшилась, ведь совсем недавно заболевали более 200 человек ежедневно.

За пандемии в Бурятии официально зарегистрировано 134 460 случаев заражений коронавирусом. Из них 44% (59 480) приходится на жителей Улан-Удэ.

Умерли за всё время 2965 больных коронавирусом. К слову, информацию об их возрасте в оперштабе давно перестали раскрывать.

Накануне от коронавируса скончался один житель республики. Максимум, что о нём известно, - возраст старше 65 лет. Позавчера не было ни одного летального исхода, так что ситуация со смертностью также улучшилась в последнее время.

На утро 1 апреля в стационарах получают лечение 290 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано всего 19 человек.

В отделениях реанимации лежат 60 больных, из них 18 – на ИВЛ.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 648 человек. За сутки таких больных стало меньше сразу на 111.

коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на выплаты детям предусмотрено более 5,5 млрд рублей
В Бурятии на выплаты детям предусмотрено более 5,5 млрд рублей
Общество, 01.04.2022
Это объём финансирования на выплаты детям от 3 до 7 лет
Каждый четвёртый россиянин мечтает посетить Байкал
Каждый четвёртый россиянин мечтает посетить Байкал
Общество, 01.04.2022
Байкал оказался главной туристической мечтой россиян
Жителям Бурятии разрешили не носить маски на работе
Жителям Бурятии разрешили не носить маски на работе
Общество, 01.04.2022
Изменён список мест, где можно не носить маски и где это всё-таки ещё надо делать
Мэр Улан-Удэ поздравил победителя городского конкурса «Учитель года-2022»
Мэр Улан-Удэ поздравил победителя городского конкурса «Учитель года-2022»
Общество, 01.04.2022
Обладателем гран-при стала учительница информатики лицея №27
В Улан-Удэ росгвардейцы приняли присягу
В Улан-Удэ росгвардейцы приняли присягу
Общество, 01.04.2022
Будущие росгвардейцы в течение нескольких месяцев проходили курсы первоначальной подготовки
Солистка оперы из Бурятии участвовала в международном конкурсе
Солистка оперы из Бурятии участвовала в международном конкурсе
Общество, 01.04.2022
Арюна Базарсадаева была очень близка к выходу в финал
В Улан-Удэ в багаже пассажира нашли 40 тысяч незадекларированных долларов
В Улан-Удэ в багаже пассажира нашли 40 тысяч незадекларированных долларов
Общество, 01.04.2022
С незадекларированной валютой прилетел гражданин Монголии
В Улан-Удэ осуждённые написали детские книги
В Улан-Удэ осуждённые написали детские книги
Общество, 01.04.2022
Все книги будут переданы в дома-интернаты
В Бурятии экс-руководитель нарушил закон о банкротстве
В Бурятии экс-руководитель нарушил закон о банкротстве
Общество, 01.04.2022
Его привлекли к административной ответственности
Бурятия примет межрегиональный чемпионат табунщиков
Бурятия примет межрегиональный чемпионат табунщиков
Общество, 01.04.2022
Соревнования проведут в Тункинском районе
В Бурятии рассказали о соревнованиях по спортивному ориентированию
В Бурятии рассказали о соревнованиях по спортивному ориентированию
Общество, 01.04.2022
Первый этап летнего кубка республики стартует 2 апреля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^