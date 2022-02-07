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Медикам Бурятии пришли на помощь ординаторы из Иркутска

Медикам Бурятии пришли на помощь ординаторы из Иркутска
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии на помощь врачам на практику выйдут 80 студентов и 18 ординаторов

Сегодня, 7 февраля на практику выйдут 80 студентов 4-6 курсов Медицинского института Бурятского госуниверситета и 18 представителей Иркутской государственной медицинской академии.

На период высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в медицинские организации Бурятии вернулись ординаторы – выходцы из республики, обучающиеся по целевым наборам в Иркутске. К практической помощи приступили 10 целевых клинических ординаторов Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования. Они прибыли для работы в период роста заболеваемости.

- Минздрав Бурятии мобилизует кадровые ресурсы для оказания медицинской помощи в поликлиниках города Улан-Удэ. В первичное звено прибыли 53 врача и 57 средних медицинских работников подведомственных республиканских учреждений, 330 студентов, в том числе 218 студентов выпускников по специальности «лечебное дело» (фельдшеры), «сестринское дело» двух республиканских медицинских колледжей, 35 студентов-добровольцев 4-6 курсов, 23 клинических ординатора Медицинского института Бурятского государственного университета, - сообщает минздрав Бурятии.

Сегодня, 7 февраля на практику выйдут 80 студентов 4-6 курсов Медицинского института БГУ и 18 студентов ИГМУ. Также медицинские организации Бурятии ждут 10 целевых ординаторов ЧГМА в ближайшие дни. Помощь и поддержку оказала медицинская компания «Диагрупп», которая направила 7 медицинских работников: двух врачей-педиатров, 3 медсестер и двух фельдшеров.

- В поликлиниках, стационарах, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, в настоящий момент задействован 5571 медицинский работник. Я сегодня хочу поблагодарить всех медиков. Мы не раз вспомним эти годы. Именно нам выпало отражать атаку самой смертоносной пандемии. Вас запомнят именно такими – неравнодушными и сильными. Спасибо, что вы сегодня рядом, – обратилась к коллегам министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
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