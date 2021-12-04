Бурятия примет участие в хоккейном марафоне

В хоккей сыграют 8 юношеских команд республики



5 декабря по всей стране пройдёт всероссийский марафон по дворовому хоккею. Акция приурочена к 75-летию отечественного хоккея и направлена на поддержку олимпийской сборной команды, а также на развитие любительского спорта в России. Участники смогут сыграть в один из трёх видов хоккея на выбор: традиционный хоккей с шайбой, хоккей на валенках и «настольник» – версию игры для бесснежных регионов.



Участие в марафоне примут 85 регионов, в том числе и Бурятия. В Улан-Удэ 8 команд юношей 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения сыграют в традиционный хоккей на центральном стадионе республики.



- Каждый регион-участник проведёт десяти минутное включение на Youtube, где будет рассказано о том, где проходят игры, покажут матч, пообщаются с игроками, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Возрастное ограничение 0+

