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В Бурятии Роспотребнадзор дал разъяснения о штамме «омикрон»

В Бурятии Роспотребнадзор дал разъяснения о штамме «омикрон»
Общество,  Фото:pixabay.com
Появились ответы на семь самых важных вопросов о новом штамме COVID-19

На сайте управления Роспотребнадзора по Бурятии опубликовали ответы на семь главных вопросом о новом штамме коронавируса «омикрон».

- Чем новый штамм «омикрон» отличается от других штаммов коронавируса?

- Новый геновариант коронавируса линии B.1.1.529 по классификации ВОЗ получил название «омикрон» и признан вариантом, вызывающим озабоченность (VOC).

Мутации в этом варианте, которые в различных комбинациях встречались и ранее, оказывают влияние на трансмиссивность и контагиозность вируса, то есть повышают заразность вируса, усиливают связываемость с рецепторами, потенциально усиливают проникновение вируса в клетки, влияют на увеличение инфекционности. Поэтому новый вариант коронавируса действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения.

- Когда впервые новый штамм «омикрон» был обнаружен?

- Первоначально вариант омикрон был обнаружен в Южной Африке. Самые ранние образцы датированы 9-11 ноября 2021 года. 23 ноября в базу GISAID был загружен образец последовательности из Гонконга (образец был взят 12 ноября). 25 ноября был загружен ещё один образец из Гонконга (от 18 ноября). 27 ноября был загружен образец из Израиля (от 20 ноября). Также 27 ноября была загружена полногеномная последовательность нового вируса SARS-CoV-2, выделенного 24 ноября в Бельгии. Все новые страны заявляют об обнаружении у них штамма «омикрон».

- Обнаружен ли новый штамм «омикрон» в Российской Федерации?

- На сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения в России этого штамма нет. Роспотребнадзор продолжает тщательный мониторинг.

- Могут ли существующие тест-системы определить новый штамм «омикрон»?

- Все ПЦР-тест-системы, применяемые в России, эффективны в том числе для выявления заболевания новым штаммом «омикрон».

Для углубленной лабораторной дифференциальной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с момента опубликования полногеномной последовательности нового штамма уже разработал диагностикум. Он позволит не только подтвердить диагноз, а определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму.

- Тех, кто вернулся из зарубежных стран, будут как-то специально обследовать на наличие нового штамма «омикрон»?

- На сегодняшний день на границе Российской Федерации, в аэропортах, организовано бесплатное тестирование граждан, прибывающих из рисковых стран – прежде всего из ЮАР, а также сопредельных африканских государств, Китайской Народной Республики, Великобритании, Израиля, Гонконга и ряда других стран, объявивших об обнаружении штамма «омикрон».

Гражданам, которые находились по личным нуждам в африканском регионе, прежде всего в ЮАР, потребуется соблюдать 14-дневный карантин по возвращении. По оперативным данным речь идёт о нескольких сотнях человек.

- Эффективны ли российские вакцины против нового штамма «омикрон»?

- Учёные в мире и в Российской Федерации уже изучают особенности этого штамма, в том числе в части возможности его нейтрализации антителами, вызванными как вакцинацией, так и перенесённым ранее заболеванием.

- Какие меры профилактики помогут избежать заражения новым штаммом «омикрон»?

- Меры профилактики заболевания в том числе новым штаммом остаются прежними – прежде всего вакцинация, ревакцинация, мытьё рук, сокращение контактов, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, регулярное проветривание.

Все эти простые, но эффективные меры направлены на снижение вероятности передачи вируса от человека к человеку и сохранят ваше здоровье и ваших близких.
Роспотребнадзор коронавирус профилактика

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