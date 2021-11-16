 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 ноября

15 ноября

Популярное

В Бурятии каждый второй опрошенный водитель ездил пьяным

В Бурятии каждый второй опрошенный водитель ездил пьяным
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Некоторые водители признались, что регулярно ездят подшофе

Автомобильный сайт Дром провёл анонимный всероссийский опрос и выяснил, что 47% автолюбителей Бурятии садились за руль нетрезвыми. 53% опрошенных никогда не ездили на машине выпивши.

Каждый четвёртый автолюбитель республики (25%) признался, что садился за руль после употребления спиртного, но это было давно. Периодически управляют автомобилем подшофе 6% опрошенных. Ещё 17% делали это «один-два раза за последние годы».

В среднем по России 39% опрошенных автомобилистов садились за руль нетрезвыми. Больше всего принявших на грудь ездит по дорогам Якутии, Хакасии и Бурятии. В этих регионах каждый второй автолюбитель садился за руль навеселе. А в Санкт-Петербурге и Пермском крае больше всего тех, кто никогда не употреблял перед вождением — около 70%.

В последние годы в России регулярно ужесточают наказание за «пьяную» езду. В 2019 году увеличили максимальный срок лишения свободы с 9 до 15 лет для нетрезвого водителя, по вине которого в ДТП погибли люди. А в июле текущего года ужесточили наказание за повторную «пьяную» езду: до трёх лет лишения свободы может получить водитель, ранее осужденный за «нетрезвое» ДТП.
водители алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Как в Улан-Удэ отследить, где едет автобус или трамвай?
Как в Улан-Удэ отследить, где едет автобус или трамвай?
Общество, 16.11.2021
Можно воспользоваться мобильным приложением или найти информацию на сайтах
В Бурятии каждый второй опрошенный водитель ездил пьяным
В Бурятии каждый второй опрошенный водитель ездил пьяным
Общество, 16.11.2021
Некоторые водители признались, что регулярно ездят подшофе
В Бурятии серую цаплю спасли из лап собак
В Бурятии серую цаплю спасли из лап собак
Общество, 16.11.2021
Из-за сломанного крыла птица не смогла улететь в тёплые страны  
Даши Намдаков проиллюстрировал клип Оксимирона
Даши Намдаков проиллюстрировал клип Оксимирона
Общество, 16.11.2021
Клип Оксимирона на песню «Мох» стремительно набирает популярность
В Улан-Удэ ведётся ямочный ремонт с помощью холодного асфальта
В Улан-Удэ ведётся ямочный ремонт с помощью холодного асфальта
Общество, 16.11.2021
Работы можно проводить при температуре до минус 15-20 градусов
В Бурятии приняли новое ковидное послабление
В Бурятии приняли новое ковидное послабление
Общество, 16.11.2021
Смягчение требований касается подростков старше 15 лет, но не всех
Рэпер из Бурятии вышел из московского СИЗО и записал песню
Рэпер из Бурятии вышел из московского СИЗО и записал песню
Общество, 16.11.2021
Даши Тогмитов, ставший «героем» передачи «Человек и закон», рассказал о том, что же произошло в тот вечер
Коронавирус в Бурятии не сдаёт позиции
Коронавирус в Бурятии не сдаёт позиции
Общество, 16.11.2021
Ежесуточный прирост больных продолжает увеличиваться
В Забайкалье детям разрешили посещать торговые центры
В Забайкалье детям разрешили посещать торговые центры
Общество, 16.11.2021
Несовершеннолетние должны быть в сопровождении взрослых 
В Бурятии кафе добывало воду без лицензии
В Бурятии кафе добывало воду без лицензии
Общество, 16.11.2021
В дело вмешалась прокуратура 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^