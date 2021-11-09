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В Бурятии запустили акцию для тех, к кому не пришли переписчики

В Бурятии запустили акцию для тех, к кому не пришли переписчики
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
До завершения переписной кампании остаются считанные дни

9 ноября в Бурятии стартовала акция «Меня не переписали». Она направлена на наибольший охват населения всероссийской переписью.

По телефонам «горячей линии» Бурятстата (228-227, 226-008, 226-016) можно узнать адрес переписного участка, пригласить переписчика в удобное для вас время или получить консультацию по процедуре переписи на портале госуслуг.

Операторами горячей линии являются специалисты отдела организации и проведения переписей и наблюдений по Бурятии. В среднем на линию поступают более 20-30 звонков в день.


Наиболее часто абонентов «горячей» линии интересует, по какому адресу пройти перепись – по месту прописки или месту фактического проживания; адреса переписных участков; а также придёт ли переписчик снова, если не застал никого дома.

- Ещё один наиболее частый вопрос: «Как понять, что ко мне домой пришёл именно переписчик?» У наших переписчиков, каковых 1797 в республике, обязательно есть удостоверение с указанием фамилии, которое действительно при предъявлении паспорта. Также шарф и жилет с символикой переписи, сумка с надписью «Росстат» и, конечно же, планшет со специальной программой, - пояснил руководитель Бурятстата Александр Сарапов.


Все переписчики также обеспечены средствами индивидуальной защиты (маска, перчатки, антисептик). Для недопущения распространения коронавирусной инфекции переписчики еженедельно сдают ПЦР-тест. В случае положительного результата сотрудники отстраняются от работы.

- Также бывают неудобные моменты, которые касаются непосредственно приходящих переписчиков. Иногда у людей возникают вопросы, уместны ли те или иные пункты анкеты переписи. Многим не нравится, что они говорят об источниках дохода, качестве жилья и т.п. Уверяем, что вся взятая информация будет удалена в дальнейшем, когда всё переведут в статистические данные. И ещё, подобные вопросы задают для дальнейшего принятия мер по поддержке населения органами власти. Подробнее обо всем также можно узнать на «горячей» линии, - уточнил Александр Сарапов.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года.

По состоянию на 6 ноября, в республике переписано 86,2 % населения от численности по организационному плану Всероссийской переписи населения. Доля переписавшихся на портале госуслуг составляет 19,7 %.

Перепись населения – это крупное государственное событие общенационального значения. Результаты переписи послужат главной информационной базой для последующих расчетов, от которых зависит благосостояние республики. До окончания переписной кампании остается меньше недели. Поэтому Бурятстат призывает всех, кто ещё не принял участие в переписи, пройти перепись любым из трёх способов: заполнить переписной лист на портале «Госуслуги»; ответить на вопросы переписчика у себя дома; ответить на вопросы переписной анкеты, посетив переписной участок или МФЦ.



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