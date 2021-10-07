В Бурятии выбрали лучших молодых учёных

Победителями и призёрами в 4 номинациях стали 13 человек



6 октября состоялась итоговая конкурсная комиссия конкурса «Лучший молодой учёный Бурятии 2021». В конкурсе приняло участие более 30 молодых учёных из образовательных и научных организаций республики.



В этом году конкурс проводился по четырём номинациям: «Социо-гуманитарные науки», «Естественные науки», «Технические науки» и «Просвещение (популяризация науки)». Заявки принимались с 15 по 30 сентября впервые в электронном виде.



По результатам работы конкурсной комиссии были определены победители и призёры этого года.



В номинации «Социо-гуманитарные науки»:

Дондуков Бато – PhD, м.н.с. управления научными исследованиями Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления;

Дондукова Галина – PhD, с.н.с. управления научными исследованиями Восточно-Сибирского университета технологий и управления;

Гулина Елена – к.ю.н., ст. преподаватель, н.с. кафедры уголовного процесса и криминалистики Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова;

Михалева Анастасия – к.полит.н., с.н.с. центра политических трансформаций Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова.



В номинации «Естественные науки»:

Тыхеев Жаргал – к.фарм.н., н.с. лаборатории химии природного систем Байкальского института природопользования СО РАН;

Спиридонова Татьяна – к.х.н., н.с. лаборатории оксидных систем Байкальского института природопользования СО РАН;

Цыдыпов Булат – аспирант кафедры «общее земледелие» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова.



В номинации «Технические науки»:

Калашников Кирилл – к.с-х.н., доцент кафедры «Землеустройство» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова;

Улаханов Николай – н.с. лаборатории физического материаловедения Института физического материаловедения СО РАН;

Парфенова Мария – аспирант сектора компьютерного конструирования материалов института физического материаловедения СО РАН.



В номинации «Просвещение (популяризация науки)»:

Дикий Ярослав – к.и.н., м.н.с. лаборатории археологии, этнологии и антропологии института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН;

Дыленова Елена – к.фарм.н., н.с. лаборатории химии природных систем Байкальского института природопользования СО РАН;

Шапкин Никита – аспирант кафедры возрастной и педагогической психологии Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова.



- О месте и дате церемонии награждения будет сообщено позднее, - сообщает пресс-служба молодёжного центра РБ.

