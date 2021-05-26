Перепись покажет национальный состав Бурятии

10 лет в Бурятии было более 130 национальностей



В ходе всероссийской переписи населения респондентам обеспечат право на самоопределение национальной принадлежности, сообщили в Бурятстате.



На вопрос «Ваша национальная принадлежность» респонденты ответят так, как считают нужным. Всероссийская перепись населения позволит получить представление о национальном составе страны не по генетическим признакам, а по самоощущению россиян.



С 1992 года, после отмены в паспорте графы «национальность», перепись населения является единственным достоверным источником информации о национальном составе страны. Полученные данные имеют важное значение для реализации национальной политики России.



По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в Бурятии проживают граждане более 130 национальностей и этнических групп. Из них 13 национальностей с численностью более 1000 человек - это русские, буряты, татары, украинцы, сойоты, эвенки, армяне, азербайджанцы, белорусы, узбеки, киргизы, немцы и китайцы. Наиболее многочисленными в республике национальностями стали в 2010 году русские с численностью 630,8 тыс. человек, и буряты с численностью 286,8 тыс. человек.



Всероссийская перепись населения пройдёт в этом году с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».





