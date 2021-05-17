 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 мая

16 мая

Популярное

В Бурятии выявили грубое нарушение закона в локомотивном депо

В Бурятии выявили грубое нарушение закона в локомотивном депо
Общество,  Фото:pixabay.com
Главный инженер оштрафован на 20 тысяч

Байкальская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о промышленной безопасности в эксплуатационном локомотивном депо Северобайкальск (ТЧЭ-12). В ходе проверки выявлено грубое нарушение закона.

- Установлено, что три воздухосборника, являющиеся сосудами, работающими под давлением и используемые для работы пескосушильного отделения, эксплуатировались с 24 сентября 2020 года без постановки на учёт в органах Ростехнадзора, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.

По результатам проверки начальнику депо внесено представление. Оно рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено два человека.

Кроме того, в отношении главного инженера ТЧЭ-12 прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований промышленной безопасности».

Постановлением государственного инспектора Забайкальского управления Ростехнадзора главный инженер оштрафован на 20 тысяч рублей, уточнили в Байкальской транспортной прокуратуре.

Постановление в законную силу пока не вступило.


Байкальская транспортная прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии заявили о гигантских масштабах проблемы самоволок
В Бурятии заявили о гигантских масштабах проблемы самоволок
Общество, 17.05.2021
В республике растёт число самовольных занятий земельных участков
В Бурятии полицейские проверили железнодорожные переезды
В Бурятии полицейские проверили железнодорожные переезды
Общество, 17.05.2021
Также Госавтоинспекция напомнила водителям ПДД
Жителя Бурятии наказали за покупку омуля
Жителя Бурятии наказали за покупку омуля
Общество, 17.05.2021
Рыбу добыли преступным путём 
В Бурятии ожидается ветреная погода
В Бурятии ожидается ветреная погода
Общество, 17.05.2021
В республике сегодня днём до +18 градусов
В Улан-Удэ горела сухая трава
В Улан-Удэ горела сухая трава
Общество, 16.05.2021
Виновник привлечён к административной ответственности
В Забайкалье супруги угнали машину соседа
В Забайкалье супруги угнали машину соседа
Общество, 16.05.2021
Гражданские супруги ранее неоднократны судимы
В Бурятии прошла «Ночь музеев»
В Бурятии прошла «Ночь музеев»
Общество, 16.05.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятий в музеях Улан-Удэ
В Бурятии готовят к изданию книгу о Байкальском заповеднике
В Бурятии готовят к изданию книгу о Байкальском заповеднике
Общество, 16.05.2021
Ветеран заповедника написал книгу о своём уникальном опыте работы, о диких зверях, различных интересных происшествиях в лесу
Было — стало: Горсад
Было — стало: Горсад
Общество, 16.05.2021
В парке раньше работали аттракционы, карусели, «чёртово колесо», площадка электромобилей
В Бурятии водитель мотоцикла сбил женщину
В Бурятии водитель мотоцикла сбил женщину
Общество, 16.05.2021
Водитель скрылся, но через час сам с повинной явился в полицию

В Иркутской области пенсионерка перевела мошенникам полмиллиона
В Иркутской области пенсионерка перевела мошенникам полмиллиона
Общество, 16.05.2021
Аферисты сообщили пожилой женщине о мошеннической атаке на её банковские счета
82-летний житель Бурятии принял участие в «Тункинском марафоне»
82-летний житель Бурятии принял участие в «Тункинском марафоне»
Общество, 16.05.2021
«Для меня лучшее лекарство - оздоровительный бег», - поделился Цокто Дондоков
Коронавирус диагностирован у 40 жителей Бурятии за сутки
Коронавирус диагностирован у 40 жителей Бурятии за сутки
Общество, 16.05.2021
Накануне скончались двое пациентов с коронавирусом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^