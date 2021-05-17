В Бурятии выявили грубое нарушение закона в локомотивном депо

Главный инженер оштрафован на 20 тысяч
Байкальская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о промышленной безопасности в эксплуатационном локомотивном депо Северобайкальск (ТЧЭ-12). В ходе проверки выявлено грубое нарушение закона.
- Установлено, что три воздухосборника, являющиеся сосудами, работающими под давлением и используемые для работы пескосушильного отделения, эксплуатировались с 24 сентября 2020 года без постановки на учёт в органах Ростехнадзора, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.
По результатам проверки начальнику депо внесено представление. Оно рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено два человека.
Кроме того, в отношении главного инженера ТЧЭ-12 прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований промышленной безопасности».
Постановлением государственного инспектора Забайкальского управления Ростехнадзора главный инженер оштрафован на 20 тысяч рублей, уточнили в Байкальской транспортной прокуратуре.
Постановление в законную силу пока не вступило.
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Общество, Фото:
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