В Улан-Удэ участники ОПГ предстанут перед судом





Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении 14-ти местных жителей. Они обвиняются в «создании преступного сообщества и участие в нём».Также они обвиняются в вымогательстве, незаконной организации и проведении азартных игр, организации занятия проституцией, вовлечении в занятие проституцией, уничтожении чужого имущества, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.По данным следствия, обвиняемые на протяжении нескольких лет на территории республики совершали преступления различной категории тяжести, специализируясь на рэкете, организации занятием проституцией и проведении незаконных азартных игр. Их преступное сообщество отличалось чёткой иерархией со своими лидерами, сплочённостью, конспирацией, стабильностью состава. В него входили подразделения определенной преступной направленности.- Из указанных подразделений следствием выделены «фирмы», условно поименованные внутри сообщества «Микс», «Ольга», «Гламур». В задачи их функционеров входило вовлечение женщин в занятие проституцией, организация и контроль их работы, учёт и распределение полученных денежных средств. Ещё одно подразделение было нацелено на вымогательство денежных средств у конкурентов, с которых ежемесячно под угрозой уничтожения и повреждения имущества, а также применения насилия осуществлялся сбор денежных средств по установленным таксам, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.Также в сферу преступной деятельности ещё одного подразделения входила незаконная организация и проведение азартных игр в городе Улан-Удэ.При обыске в квартире у одного из функционеров сообщества в многоквартирном жилом доме были обнаружены и изъяты многочисленные тротиловые прессованные шашки и детонаторы к ним. Следствием совместно с сотрудниками УФСБ Бурятии установлен источник поставок взрывчатых веществ и изобличены лица, совершившие их хищение с воинского склада.- Изъятие указанных взрывчатых веществ и ликвидация канала их поставок в криминальную среду помогло предотвратить возможные преступления, которые в будущем могли быть запланированы и совершены против жизни людей и общественной безопасности, - отметили в республиканском Следкоме.В пресс-службе прокуратуры Бурятии сообщили, что в мае-июне 2017 года житель Улан-Удэ и двое его знакомых для вымогательства денег у предпринимателя избили его работников, подожгли забор на территории принадлежащего ему предприятия, а также совершили покушение на уничтожение дома, принадлежащего члену его семьи. Преступления не доведены до конца в связи с обращением потерпевшего в правоохранительные органы. В дальнейшем организатором создано преступное сообщество. Его участники в течение 2019 года вымогали деньги у шести человек, организовали занятие проституцией, проводили азартные игры.Деятельность преступного сообщества пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий МВД по Бурятии и последующих следственных действий.Двое активных участников сообщества заключены под стражу.Преступникам грозит до двадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.