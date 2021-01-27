Лебедя, которого ищут, видели на Ангаре
Сотрудники Иркутской зоогалереи продолжают искать лебедя, который, скорее всего ранен. Как сообщал «Байкал-Daily», две недели назад зоологи с помощью сотрудников МЧС пытались отловить птицу в Култуке.
Однако птица оказалась вполне летающей, и в руки спасателям не далась, а потом и вообще пропала. Вчера вечером сотрудники Иркутской зоогалереи поделились новостями о поисках. 25 января точно такого же лебедя, скорее всего именно его, уже наблюдали в истоке Ангары, в районе Листвянки.
- Если он смог преодолеть такое расстояние, то шансы перезимовать есть. Будем следить за новостями, - поделились сотрудники Иркутской зоогалереи.
В Иркутской области две недели ищут раненого лебедя
Общество, Фото:
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