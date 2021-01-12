В Иркутске ищут раненого лебедя

Необходимо срочно вмешаться, иначе птица неминуемо погибнет



Сотрудники Иркутской зоогалереи ищут лебедя, который, скорее всего, ранен и нуждается в помощи.



- Несколько дней назад к нам пришла информация, что в районе Култука, вдоль КБЖД, плавает молодой лебедь. Птица, скорее всего, ранена и нуждается в помощи, так как в это время и в этом месте её быть точно не должно, - сообщается в группе зоогалереи.



Представители учреждения добавляют, что в операции по спасению согласны принять участие разные структуры.



- Мы готовы поселить у себя птицу на период реабилитации... Но теперь его никто не может найти. Если вы вдруг будете в этом районе и заметите крупную, пока ещё не слишком белую птицу (кликун совсем молодой, этого года), сообщите пожалуйста точное место нам, а мы уже передадим тем, кто будет заниматься отловом. В данной ситуации вмешаться необходимо срочно, иначе птица неминуемо погибнет, - отметили в учреждении.

