Обладателем гран-при стала команда «Урожай»
В Чите состоялось торжественное закрытие 15-го фестиваля зимнего футбола. С 3 по 8 января на открытых футбольных полях стадионов «Юность» и «Локомотив» за победу в большом и малом Кубках сражались 56 команд из Читы и районов Забайкальского края. В их числе, впервые – по четыре сборных ветеранов и девушек.
До последнего момента было неясно, кто станет обладателем гран-при. Всё решилось в финальном матче между сборными «Урожай» и «Каспий». В результате с победой 2:0 сильнейшей в фестивале 2021 года стала команда «Урожай». Руководитель спортивного клуба Игорь Спренгель отметил, что соперники были очень сильными, и это давало дополнительный стимул к победе. «Бронза» ушла команде «ФК-Чита- тренеры».
Малый Кубок достался команде «Рубин». Организаторы и участники фестиваля высоко оценили игру этой команды, особенно её вратаря Владислава Карташова. Сам же молодой человек подчеркнул, что без слаженной, дружной команды не удалось бы достичь такого результата.
В торжественном награждении финалистов и победителей турнира свои награды получили лучший вратарь фестиваля Иван Смолкин, лучший защитник Анатолий Захаров, лучший нападающий Никита Кошечкин и лучший игрок Александр Рязанов.
В женской лиге фестиваля зимнего футбола сильнейшими стали девушки из женского футбольного клуба «Чита-1». В ветеранской лиге первое место у команды «Ветеран», сообщает пресс-служба администрации Читы.
В Чите завершился фестиваль зимнего футбола
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