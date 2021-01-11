 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 января

10 января

Популярное

В Чите завершился фестиваль зимнего футбола

В Чите завершился фестиваль зимнего футбола
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
Обладателем гран-при стала команда «Урожай»

В Чите состоялось торжественное закрытие 15-го фестиваля зимнего футбола. С 3 по 8 января на открытых футбольных полях стадионов «Юность» и «Локомотив» за победу в большом и малом Кубках сражались 56 команд из Читы и районов Забайкальского края. В их числе, впервые – по четыре сборных ветеранов и девушек.

До последнего момента было неясно, кто станет обладателем гран-при. Всё решилось в финальном матче между сборными «Урожай» и «Каспий». В результате с победой 2:0 сильнейшей в фестивале 2021 года стала команда «Урожай». Руководитель спортивного клуба Игорь Спренгель отметил, что соперники были очень сильными, и это давало дополнительный стимул к победе. «Бронза» ушла команде «ФК-Чита- тренеры».

Малый Кубок достался команде «Рубин». Организаторы и участники фестиваля высоко оценили игру этой команды, особенно её вратаря Владислава Карташова. Сам же молодой человек подчеркнул, что без слаженной, дружной команды не удалось бы достичь такого результата.

В торжественном награждении финалистов и победителей турнира свои награды получили лучший вратарь фестиваля Иван Смолкин, лучший защитник Анатолий Захаров, лучший нападающий Никита Кошечкин и лучший игрок Александр Рязанов.

В женской лиге фестиваля зимнего футбола сильнейшими стали девушки из женского футбольного клуба «Чита-1». В ветеранской лиге первое место у команды «Ветеран», сообщает пресс-служба администрации Читы.
спорт зимний футбол Чита фестиваль
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии состоялся турнир по ловле рыбы на блесну
В Бурятии состоялся турнир по ловле рыбы на блесну
Общество, 11.01.2021
Соревнования провели на льду Гусиного озера
В Забайкалье определены победители «Забега желаний»
В Забайкалье определены победители «Забега желаний»
Общество, 11.01.2021
Соревнования проводились на озере Арахлей
Шахматисты из Забайкалья завоевали 2 медали в Новосибирске
Шахматисты из Забайкалья завоевали 2 медали в Новосибирске
Общество, 11.01.2021
Юные спортсмены выиграли «серебро» и «бронзу» всероссийских соревнований
В Улан-Баторе смягчён карантинный режим
В Улан-Баторе смягчён карантинный режим
Общество, 11.01.2021
Число заболевших COVID-19 в монгольской столице достигло 616 человек
Баскетболисты Улан-Удэ приняли участие в соревнованиях в Чите
Баскетболисты Улан-Удэ приняли участие в соревнованиях в Чите
Общество, 11.01.2021
В Забайкалье прошёл региональный турнир, посвящённый памяти Светланы Макаровой
Братский саночник взял «золото» на чемпионате Европы
Братский саночник взял «золото» на чемпионате Европы
Общество, 11.01.2021
Семён Павличенко и его товарищи по сборной выиграли командную эстафету
В Бурятию поступит 1900 доз вакцины от COVID-19
В Бурятию поступит 1900 доз вакцины от COVID-19
Общество, 11.01.2021
Её получат жители республики из групп риска
В Бурятии помогли бабушке, обманутой мебельщиками
В Бурятии помогли бабушке, обманутой мебельщиками
Общество, 11.01.2021
Халтурщики некачественно собрали пенсионерке гарнитур и не отвечали за свою работу
Новогодние Иркутск и Читу сфотографировали из космоса
Новогодние Иркутск и Читу сфотографировали из космоса
Общество, 11.01.2021
Снимками порадовал космонавт Сергей Кудь-Сверчков
В Улан-Удэ обещают благоустроить 46 дворов
В Улан-Удэ обещают благоустроить 46 дворов
Общество, 11.01.2021
В подготовительной работе смогут принять участие жители домов
Военные в Бурятии готовятся к «Снайперскому биатлону»
Военные в Бурятии готовятся к «Снайперскому биатлону»
Общество, 11.01.2021
Обучение пройдёт на полигонах Бурдуны и Дивизионный

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^