Улан-удэнец получил награду УЕФА за развитие массового футбола в республике



Сам Павел Клюев, бронзовый призер UEFA Grassroots Awards, говорит, что их проект прошёл путь от самого первого сбора ребятишек во дворе на улице Жердева в Улан-Удэ до соревнования республиканских масштабов.



- Нас объединяет и вдохновляет футбол. И какие бы трудности и препятствия не появлялись на пути реализации наших планов по развитию массового футбола в регионе, вера, надежда и любовь к делу всегда брали верх, - поделился он.



Павел начал заниматься развитием массового футбола в Улан-Удэ в конце двухтысячных годов в качестве территориального инструктора по спорту.



- Всё начиналось с никому не нужного на тот момент песчаного стадиона рядом со школой №32, которую я сам и закончил, - вспоминает Клюев. - Сразу после завершения футбольной карьеры в 25 лет из-за травмы и семейных обстоятельств набрал ребят 7-9 лет на общественных началах, чтобы тренировать их в свободное от работы на железной дороге время. Вскоре мы сенсационно выиграли первый турнир и начали набор в наш спортклуб. Желающих было очень много, и мы начали проводить мини-турниры между ребятами. А я ушёл с железной дороги и стал дворовым инструктором.



В первых турнирах участвовали около 100 детей, но уже через короткое время соревнования расширились на весь Октябрьский район Улан-Удэ. И позднее сформировались в Лигу дворового футбола для детей. «Со временем наши мини-турниры уже не вмещали в себя все команды, так как поучаствовать в них приезжали ребята со всех районов города. Для них всё было бесплатно, а со временем появились ещё и призы для победителей», - вспоминает Павел.



В 2014 году Лига приобрела общегородской статус на призы городского управления по физической культуре и спорту. Ежегодно добавлялись возрастные категории, а в 2016 году в Лиге появились соревнования для девочек.



Число участников соревнований и команд постоянно расширялось, и из дворовой лиги района превратились в настоящее городское спортивное сообщество под руководством Павла. В 2017 году появилась Студенческая футбольная лига, а общее число участников всех турниров перевалило за 1000 человек. Предварительные этапы проводились на спортивных общедоступных площадках города. Финальные этапы - на спортплощадках Дирекции спортивных сооружений.



- С 2017 года Лига дворового футбола и Студенческая футбольная лига включены во всероссийские массовые проекты «Фестиваль дворового футбола 6х6», «Уличный Красава» и «Мини-футбол - в вузы», - рассказывают в РФС.



В настоящее время во всех турнирах сообщества участвуют 170 команд, в которых играет порядка 1700 человек. «Мы не собираемся на этом останавливаться, - говорит бронзовый призер UEFA Grassroots Awards. - В планах увеличить количество мероприятий, добавить зимние турниры на снегу, проводить сборы для детей с приглашением тренеров из топ-клубов России, расширить географию и привлечь соседние регионы (Иркутскую область и Читу) и страны (Монголию, Китай)».









Улан-удэнец Павел Клюев занял третье место по итогам премии UEFA Grassroots Awards за достижения в массовом футболе в номинации «Лучший лидер». Об этом сообщают в Российском футбольном союзе.UEFA Grassroots Awards является самой престижной премией в массовом футболе и ежегодно проводится среди европейских футбольных ассоциаций, направляющих своих кандидатов для рассмотрения в 5 номинациях. Награда «Лучший лидер» вручается организаторам (учителям, тренерам и другим активным лицам), которые проявили исключительную целеустремленность и своим трудом оказали большое влияние на развитие массового футбола в регионе.Павел Клюев стал первым россиянином, который занял призовое в место в данной номинации. А последний раз проект из России получал UEFA Grassroots Awards в 2014 году. Тогда в номинации «Лучший проект» был отмечен международный детский фестиваль «Локобол».- Этой весной РФС традиционно определил и направил в УЕФА предложения по кандидатам от России во всех 5 номинациях, в том числе проект Павла, прошедший внутренний конкурсный отбор в категории «Лидер массового футбола», - отмечают в Российском футбольном союзе.