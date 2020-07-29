В Улан-Удэ молодых мам зовут получить профессию

Можно выучиться на кондитера или специалиста в сфере закупок



Центр занятости населения Улан-Удэ приглашает женщин, имеющих детей дошкольного возраста и не состоящих в трудовых отношениях, получить новую профессию или повысить квалификацию по имеющейся специальности.



Обучение ведётся по востребованным профессиям на рынке труда республики: кондитер, воспитатель, младший воспитатель, специалист в сфере закупок, менеджер по персоналу, 1С: Предприятие.



Незанятым женщинам в период профессионального обучения, вне зависимости от выбранной формы обучения, Центр занятости ежемесячно выплачивает стипендию в размере, равном величине минимального размера оплаты труда.

