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В Улан-Удэ возможна гроза

В Улан-Удэ возможна гроза
Общество,  Фото:pixabay.com
Воздух в столице Бурятии прогреется до +26 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём при грозах порывы до 16 м/с. Температура днём +23+28, местами +16+21 тепла.

В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +24+26 тепла.
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